大港開唱首日　史哲重返港灣與國際樂迷同樂

今年大港開唱於今(1)日、明(2)日一連兩天在高雄舉行，眾多樂迷湧入高雄流行音樂中心、駁二藝術特區。文化部長史哲也穿上時髦潮T、黑帽，低調現身在台下，與來自全世界的樂迷朋友與表演者同樂，更一連欣賞血肉果汁機、閃閃閃閃、TRASH等多個樂團表演，與在場樂迷一起感受大港開唱熱力四射的現場演出。
記者郭凱杰／高雄報導
大港開唱（Megaport Festival）自2006年開辦，至今已成為臺灣品牌知名度最高、規模最大，且以南臺灣演出陣容為主的臺灣指標性音樂祭。史哲在高雄市文化局長、副市長任內大力支持大港開唱舉行，更協助一年一年打造創新紀錄，在網路廣傳的大港解密文章中也曾提及，為了串連愛河灣兩岸的舞台，史哲打造了跨越海灣兩岸的大港浮筒橋，協助大港開唱成為世界獨一無二的港灣音樂祭；更開創TAKAO ROCK，讓高雄成為臺灣音樂祭、現場演出的首選城市。
史哲表示，「創作」是音樂產業的起點，而要持續培養及讓臺灣新銳音樂創作人跨入市場面對樂迷的第一步，便是「現場演出」。臺灣近年蓬勃發展的音樂祭活動，就是音樂創作人直接面對觀眾、與樂迷互動最佳的表演舞台。
史哲指出，過去三年因疫情關係，造成流行音樂展演活動受到相當大的衝擊，今年大港開唱不僅盛大舉辦，更是疫情解封後首度迎來海外音樂人來臺演出，包含韓國Balming Tiger、日本ALI、toddle、BRADIO、STUTS、Crystal Lake等多組海外藝人，宣告疫後重啟國際音樂交流。
史哲也說，文化部除了透過各項獎補助措施支持音樂創作、製作，也鼓勵產業多元應用線上參演、新媒體行銷等模式，觸及更廣大的潛在樂迷。不過，現場演出的臨場體驗永遠具有無法取代的魅力，文化部影視局剛於3月選薦LÜCY、椅子樂團、deca joins、SiNNER MOON、9m88、大象體操等6組藝人於睽違兩年後，再次登上美國南方音樂節（South by Southwest Festival, SXSW）舞台。
史哲也提到，包含即將全民普發的6,000元及文化部推出的文化成年禮金，都希望大家能多用於欣賞音樂表演等藝文消費，實質鼓勵更多藝文工作者持續投入創作，共同壯大臺灣文化內容。