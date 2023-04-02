陽光露臉快把握！今起「連3天」好天氣 下波轉雨時間曝
今（2）日是清明連假第2天，相較於昨（1）日不少區域出現雨勢，南部水庫水情緩解，今日則迎來較穩定的天氣，中央氣象局指出，今日各地大多為多雲到晴，氣溫也將逐漸回暖，預估連假後半段都是好天氣，民眾可以趁此機會多安排出遊，需要特別注意的是，週三收假日（4/5）又將有一波鋒面襲來，北部地區晚上開始轉為局部短暫陣雨，溫度也會略為轉涼，建議大家提早休息準備上班。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠表示，今天北部地區白天高溫回升攝氏3至6度左右，來到攝氏23至26度，中南部地區則持續炎熱，維持在攝氏26至30度，部分近山區可能還會超過攝氏30度，今日至連假後半段大致維持溫暖偏熱的狀態，直到週三連假最後一天波鋒面來襲後，才會有較大的變動。
降雨部分，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄則提及，今天各地為多雲時晴，僅剩下花東地區偶有局部短暫降雨的機率。明（3）日至週三上午各地為多雲時晴，氣溫續回升，白天「暖熱如夏」，相當適合外出走走。
下波鋒面系統預計週四（4/6）最劇烈，白天北台雲量漸增，週四晚上至週五（4/7），中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼；南部受影響較小。週六（4/8）鋒面遠離，天氣好轉為晴時多雲，北舒適南微熱，早晚涼；花東多雲偶有局部短暫降雨的機率。