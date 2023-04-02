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iPhone 15最新爆料！傳「側邊按鈕」將移除　新功能曝光

▲iPhone 15 Pro傳聞會改變兩傳統按鍵，包含靜音開關鍵和音量上下鍵會出現改變。(圖／翻攝MacRumors)
▲iPhone 15 Pro傳聞會改變兩傳統按鍵，包含靜音開關鍵和音量上下鍵會出現改變。(圖／翻攝MacRumors)

記者周淑萍/綜合報導

蘋果WWDC23開發者大會將於6/6～6/9舉辦，根據往年發表會來看，6月大多鎖定在作業系統的更新，而9月會是年度重頭戲iPhone 15系列的推出，WWDC23都還沒有登場，關於iPhone 15的爆料則完全沒間斷，外媒爆料今年iPhone 15 Pro 的音量鍵和祖傳的靜音開關會有大改變。

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網路上各爆料大神預測iPhone 15 Pro 原本的音量鍵會出現大改變，將從原本的上下兩顆的獨立按鍵改為長條設計，另外，2007年以來每款iPhone機型上都有靜音鍵，單純負責靜音開關，但最新傳聞指出，新一代的iPhone可能會讓靜音開關賦予更多功能，成為多功能按鍵。

▲iPhone電池健康度。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone在台灣使用率非常高，平均每10個人就有6人使用iPhone。(圖／記者周淑萍攝)
根據MacRumors報導iPhone 15 Pro系列將靜音開關鍵改為多功能按鍵，加入可自定義的按鍵設計，且報導指稱該名爆料者之前曾準確爆料「動態島」的出現，因此可信度再多添幾分。目前為止雖然尚未有詳細的說明，但預期可以像Apple Watch Ultra 一樣自訂多功能。

此外，先前傳聞iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max會採用長條式的固態按鍵，其功能就像是之前iPhone 7時代用的虛擬Home鍵的相同概念，透過Taptic Engine震動馬達來模擬按鍵的回饋感，因此在使用上應該沒有銜接上的困難。但至於確定的功能為何，依舊還是要等到發表會才能見真章了。

▲Apple WWDCW23開發者大會即將展開。(圖／官方提供)
▲要等到iPhone 15現身可能還要等到9月，但果粉們可以先在6月的WWDC23開發者大會看看各作業系統的新發展。(圖／官方提供)

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