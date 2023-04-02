高球／一度轉行做粗工　謝繼賢狂抓9年、睽違8年再度奪冠

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原並列領先的職業新人洪昭鑫打出69桿，以四回合總桿低於標準桿18桿的270桿，單獨名列第六作收。
此次比賽長華集團總裁黃嘉能加碼連霸獎金台幣60萬元，因為詹世昌未能衛冕成功，60萬元的衛冕加碼獎金順延至明年的此項賽事。詹世昌今天打出71桿，以279桿並列第13名收場。
謝繼賢頒獎致詞時有些激動地說：「八年沒拿到冠軍了，有點久！」他於2011年轉職業，上一個冠軍是2015年在台中興農球場的Y2K台中TPGA菁英邀請賽；近年經歷不少磨難─疫情導致比賽與收入減少及失業丶房貸壓力，一度曾去建築工地打工賺錢度過難關，近兩年不但恢復桃園球具店的工作，並在中壢練習場教球，也完成終身大事，感謝老婆的一路相挺與不少貴人的幫助，以及學生們的鼓勵加油，再度奪冠很開心，也達到自己既定目標─在台灣再拿一冠後，再往海外發展，所以今年底將再去考亞巡賽資格。
他表示八年來的選手生涯起起伏伏，不過自己仍然堅持到最後，這幾年的經歷可說是「先苦後甘」。
謝繼賢說，打球保持專注，都是打自己的球，沈浸專注在每一桿，打到第16洞才看到領先成績看板，自己僅領先一桿，但是第16洞的6呎小鳥推桿後，以領先兩桿優勢進入第17洞，心理較篤定，心情也較穩定，最後終於奪冠成功，這兩洞是贏冠的關鍵。
他表示，能獲勝是推桿準，24推是四回合來個人單回合最少的推桿數；另外就是比賽心態很平靜，打好打壞，心情不會太起伏，保持自己的揮桿節奏。