足球／台北競技重量級補強　旅外國腳温智豪加盟如虎添翼

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「温智豪除了能夠在球場上幫助球隊以外，我也希望他能為整個俱樂部帶來良好的示範作用。」陳信安對温智豪的期待不只是他的球技，也包含場下的態度。「温智豪作為國家隊成員、也曾在中甲待過很長一段時間，除了球技以外，他的職業態度和精神也非常值得我們的第一隊球員以及梯隊球員效仿。」陳信安透露，這次簽下温智豪時有要求他定期加入俱樂部梯隊的訓練，以讓年輕梯隊的球員就近觀察台灣的頂尖球員並從中學習。
「很感謝陳信安教練的認可。」温智豪對於加盟台北競技俱樂部也興致勃勃。「陳教練跟我聊了很多俱樂部的理念以及未來的目標和建設方向，這也是我想加盟的原因之一。」除了幫助完成俱樂部的理念以外，温智豪也希望能夠在球場上完成陳信安部署給他的任務，幫助球隊取得勝利。
除了温智豪，台北競技俱樂部也引入了段昍及陳開文兩名好手。來自台中FUTURO的段昍曾於2019年的大專足球聯賽獲得金手套獎、並帶領北市大奪得當年度的冠軍；曾在璉紅台體以及中油效力過的陳開文司職中場，陳信安希望他積極的跑動能為球隊的邊路帶來充沛能量。
不只男子隊，去年台北競技俱樂部宣布要進軍女足後也積極地延攬女足人才，在今年一月簽下許翊筠後，也陸續簽下兩名女足國腳丁旗以及潘彥昕。不過因為年底才會開始進行2024年木蘭女子足球聯賽的資格賽，陳信安計畫先將三人租借至其他女足球隊，待球隊要參賽之前在請她們歸隊；現在的首要任務則是建立女子青訓梯隊以及延攬更多女子足球人才，為年底的資格賽做足準備。