沒提早領6000不爽！「國泰世華」臉書被灌爆 發錢日曝
全民普發現金6000元已經來了！因為日前王道銀行搶先所有銀行入帳，表示是先墊付發放給客戶，後來財政部一致通過「能提早就提早」的共識，於是多家銀行開始陸續跟上「提前發放6000」的腳步。然而有些銀行因為遇到連假還有作業的問題，無法提早發放，例如國泰世華、富邦銀行等等，沒想到卻遭到用戶灌爆臉書，讓不少網友傻眼。
記者張嘉哲/綜合報導
王道銀行在3月31日時發放6000元，與原本預定4月6日的時間點相差了一個禮拜，讓領到錢的用戶在網路開心發文，結果引發爭議，王道銀行事後表示，為能使客戶於連假前提早領到現金，歡度連續假期，本行自行提前半日先以銀行資金墊付發放予客戶，未遵守先前財金公司之規範，純屬本行個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。
因次此事，除了公股銀行接續公布提前發放外，許多民營的銀行也陸續宣佈消息，例如玉山銀行在1日凌晨也是悄悄入款，目前為止，一共已經有20家銀行都已經6000元入帳完畢。不過像是「國泰世華」遲遲沒消息，就被用戶到臉書洗版表示「6000可以快一點嗎」、「傻眼，別人都發了，你們要多久」、「一個普發6000就能看出各家銀行的效率跟競爭力」、「都晚上了，發6000效率真的不行」、「無言，到底要拖多久」。
不過也讓不少用戶傻眼表示「人家已經加班在用了，晚幾天領是會怎樣....又不是領6萬」、「能不能將心比心啊....哪家銀行不是加班趕工發出來的」、「守規定的人反而要被噴，這什麼道理」；而對於用戶的憤怒，國泰世華則回應將於3日才會入帳6000元，屆時用戶記得觀看帳戶情形。