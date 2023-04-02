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自豪體能不錯！蔡英文登馬雅文明遺跡　盼台瓜邦誼3000年

▲蔡英文與瓜地馬拉總統賈麥岱欣賞馬雅文明遺址，她表示歡迎國人到此走走，瞭解友邦的歷史與文化。（圖／記者黃宣尹攝，2023.04.01）
▲蔡英文與瓜地馬拉總統賈麥岱欣賞馬雅文明遺址，她表示歡迎國人到此走走，瞭解友邦的歷史與文化。（圖／記者黃宣尹攝，2023.04.01）

記者黃宣尹／瓜地馬拉報導

總統蔡英文繼續「民主夥伴共榮之旅」行程，在當地時間31日下午到訪瓜地馬拉後，展開一連串行程。1日上午蔡英文與瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）率團，自瓜地馬拉市搭乘專機前往瓜國北碇省熱帶雨林中，於蒂卡爾（Tikal）國家公園中欣賞馬雅文明遺跡。蔡英文表示，親登馬雅遺跡有點喘，但自己的體能還算不錯，也歡迎國人到此走走，認識友邦的歷史，更希望台瓜邦誼永固，與馬雅文明一樣經歷3000年也不為過。

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▲蔡英文前往瓜地馬拉蒂卡爾（Tikal）國家公園，欣賞並親登馬雅文明遺跡。（圖／記者黃宣尹攝，2023.04.01）
▲蔡英文前往瓜地馬拉蒂卡爾（Tikal）國家公園，欣賞並親登馬雅文明遺跡。（圖／記者黃宣尹攝，2023.04.01）
蔡英文、賈麥岱今日一同前往蒂卡爾國家公園，欣賞馬雅文明遺跡，以及傳統舞蹈表演。蔡英文在親登馬雅遺址後，與賈麥岱一同與媒體互動。

蔡英文表示，馬雅文明真的很棒，歡迎國人到此走走看看，認識友邦的歷史與文化。 

被問及攀登遺跡是否會累？蔡英文表示，有點喘，但走到上面就沒有感覺，「我的體能還算不錯的」。

有媒體提及，蒂卡爾國家公園是電影《星際大戰》拍攝景點，蔡英文則說，「真的嗎？我不知道，那你們等下自我拍一下」。 

至於參觀3000多年古文明遺跡，是否也有邦誼永固的意義？蔡英文說，當然希望邦誼永固，「3000年也不為過」。

▲瓜地馬拉總統賈麥岱陪同蔡英文欣賞馬雅文明遺跡。（圖／記者黃宣尹攝，2023.04.01）
▲瓜地馬拉總統賈麥岱陪同蔡英文欣賞馬雅文明遺跡。（圖／記者黃宣尹攝，2023.04.01）

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