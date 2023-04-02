《全明星》鄭靚歆出櫃認愛女友！「躺床激吻照」閃瞎粉絲
藝人鄭靚歆（Jin）是56歲「凍齡美魔女」胡文英的女兒，從《我愛黑澀會》出道的她，2022年因為參加《全明星運動會4》表現亮眼，獲得兩座MVP及全明星最佳鏡頭獎，深受網友喜愛，還有「全明星女戰神」封號；她昨（1）日突然在社群平台出櫃認愛德國正妹Aky采熙，甜喊：「謝謝妳讓我知道可以這麼幸福！」女友隨後也PO出「躺床激吻照」閃瞎粉絲。
記者郭佩蓉/綜合報導
鄭靚歆昨日在IG曬出一張親吻女友額頭的放閃照，表示：「現在的我，每一天都很滿足。謝謝妳讓我知道可以這麼幸福。」她透露與女友從朋友變房客、工作夥伴，到現在升級成愛人，偶爾仇人，「緣分真的真的很奇妙，你們相信我！未來請繼續讓我更幸福哦」，媽媽胡文英也留言祝福：「絕配！充滿粉紅泡泡，要一直幸福下去唷。」
鄭靚歆女友Aky采熙也在IG公開兩人親吻的照片，表示跟鄭靚歆在一起像是夢，就算住在一起還是會思念對方，從未吵過架，去到哪裡都被認為是天作之合：「我因為妳才了解幸福是什麼意思，妳改變我的世界，跟妳在一起總算讓我真正找到自己，我永遠都想跟妳在一起，謝謝妳！」網友們也紛紛留言祝福：「恭喜」、「好閃！要幸福唷」、「OMG，太幸福了啦」、「好羨慕！！繼續幸福下去」、「太幸福了」、「好棒，兩個對的人要在一起長長久久！一直支持你們。」