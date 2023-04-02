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太窮了！中國地方政府「金庫」被掏空　砍老年醫療圖補救

▲中國地方政府財政惡化，削減老人醫療福利。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國地方政府財政惡化，削減老人醫療福利。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國在實施三年新冠疫情清零政策之後，面臨資金緊張的局面，雖然透過削減醫療福利，並計劃提高退休年齡來補救，但這些「不受歡迎」的措施激起民眾憤怒。根據《CNN》報導指出，在近三年來，地方政府執行疫情封控措施，導致地方財政支出飆升，再加上房地產崩盤，地方政府入不敷出、「金庫」被耗盡，只能大砍醫療福利，成為「白髮運動」的導火線。

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根據《CNN》報導，自今年1月以來，年長者走上街頭，抗議大幅削減的每月醫療福利補助。這些示威活動又被稱為是「白髮運動」，是繼去年11月、抗議封控措施的「白紙運動」後，又一起對當局的罕見指責。

報導指出，近三年來，中國地方政府執行疫情防控措施，支出大幅飆升，而來自土地出讓等收入卻大幅下降。目前尚不清楚中國總共花費多少錢來進行清零政策，也不清楚這筆錢的來源為何，但全國31個省市中，至少有17個省市透露龐大的防疫支出。

中國最富有的廣東省在2022年花費了7110億人民幣，用於疫苗接種、新冠肺炎檢測和緊急福利等措施，比前一年增長了50%以上。另外浙江和北京則個花費了435億人民幣、300億人民幣。

牛津大學中國中心學者馬格納斯（George Magnus）表示，地方政府資金短缺，甚至在某些情況下是沒資金了，清零所耗費的資金是造成財政緊縮的最直接原因，但地方財政也因為其他原因而惡化，特別是與年齡相關的支出負擔不斷增加，再加上數兆美元債務所衍生的利息負擔和土地銷售收入下降，加速財政惡化。

有中國分析師統計，去年中國未償還政府債務可能超過18兆的，其中將近10兆美元是所謂的「隱性債務」。債務問題嚴峻，以至於部分城市無法提供基本服務。

報導指出，「白髮運動」表明了中國政府面臨一個根本問題，即是「如何應付高齡化社會到來」，預計到2035年將有4億人超過60歲，佔總人口的30%。

隨著退休人員的人數超過進入勞動力市場的年輕人，中國的公共醫療保健系統和其他公共服務面臨越來越大的財政壓力。有智庫曾在2019年預測，由於勞動力減少，中國國家養老金可能會在2035年枯竭。

馬格納斯表示，必須解決地方財政能力問題，以支付當前和未來與年齡相關的成本，否則可能會出現綿延不斷的危機、裁員以及公共產品和服務的減少，這可能會為政局帶來麻煩。

報導指出，從醫療保健到公共基礎設施，中國地方政府需要支付許多帳單，但他們因為三年來的嚴格疫情政策和房地產崩盤，耗盡了他們的「金庫」，現在正面臨著嚴重的資金短缺。一名南卡羅來納大學商學院教授表示，雖然有些地方政府在目睹騷亂後可能會取消醫療改革，但有些地方政府可能無法選擇，「因為他們真的沒錢了，找不到其他收入來源。

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