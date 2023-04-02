抱佛腳！TikTok執行長為赴聽證會　找政商大咖惡補1個月

中國短影音平台「抖音」海外版TikTok遭到多個歐美國家下達禁令，TikTok執行長周受資於上月23日出席美國國會聽證會，遭美國國會議員長達5小時的連番質問。近來有美媒爆料，周受資出席聽證會之前，曾經與三名來自美國政商界的重量級人物，進行長達一個月的「特訓」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《華爾街日報》報導，為了讓美國政府相信TikTok不受中國政府影響，TikTok聘請三位來自美國政商界的重量級人物提供建議，為周受資進行了一個多月的指導，包括曾參與歐巴馬競選總統的David Plouffe及Jim Messina，還有迪士尼前公關負責人Zenia Mucha。據知情人士透露，這些顧問有著縱橫政商兩界的經驗，Plouffe歐巴馬2008年第一次競選總統時，擔任競選總幹事，之後出任歐巴馬高級顧問，在離開白宮後，曾在Uber工作；Messina則在歐巴馬執政時擔任副幕僚長，並曾領導美國優先行動（Priorities USA Action），這是民主黨最大的外部籌款組織；Mucha曾在迪士尼工作20年，負責工作福欸包瓜第元正至是物和粉斯關係，之前曾為紐約州的共和黨政界人士提供多年諮詢。知情人士表示，薩伊格（Tony Sayegh）也就周受資出席國會聽證會儀式為TikTok提供諮詢。薩伊格曾在川普就任總統期間擔任高級顧問，也曾是福斯新聞撰稿人，他目前任職的公司投資了字節跳動。TikTok發言人表示，該公司在處理類似國會聽證會等重要事件時，會尋求多元化的意見。影／TikTok執行長國會作證被慘電！發言屢遭美議員打斷TikTok執行長被美國會慘電 CNN：反觀庫克訪中滿面春風商機無限！VTuber藝人化 三成粉絲每週花3hr看直播太窮了！中國地方政府「金庫」被掏空 砍老年醫療圖補救