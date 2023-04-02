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清明連假第2日！國道上午「7大地雷」路段快避開

▲高公局指出，昨全日交通量為120.9百萬車公里，為年平均平日90百萬車公里的1.3倍。（資料照片／記者許若茵攝）
▲高公局指出，昨全日交通量為120.9百萬車公里，為年平均平日90百萬車公里的1.3倍。（資料照片／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

今（2）日為清明連假第2天，昨（1）日雪隧南向交通量創下歷史前3高，今高公局預估，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、國3南向土城-關西、國5南向南港系統-頭城等路段，建議用路人事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程。

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高公局指出，昨全日交通量為120.9百萬車公里，為年平均平日90百萬車公里的1.3倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日2.6百萬車公里的1.3倍，其中，雪隧南向交通量為歷史前3高。

昨日下午國道壅塞路段包括國1南向湖口-新竹系統、三義-豐原、埔鹽系統-北斗；國3南向鶯歌系統-高原、通霄-大甲、中興系統-南投服務區、東山服務區-烏山頭；國5南向南港系統-坪林、蘇澳端，高公局說，其餘路段行車狀況大致正常，除國1南向湖口-竹北、台中路段仍持續車多外，其餘路段於18時後已陸續紓解。

高公局表示，今日0至5時交通量為7.1百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的1.9倍；預估今日交通量為120百萬車公里。另今日凌晨2時6分於國1北向181.5公里處發生1輛大貨車6小客車追撞事故，占用內線及中線車道，造成2人死亡、1人輕傷，於4時32分事故排除，未造成回堵。

高公局預估，截至7時，交通量為13.5百萬車公里，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議於17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

今日相關疏導措施包括5至12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等，高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程。
 

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