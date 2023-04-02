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馬辣草莓吃到飽剩4天！身分證快對姓名　中1字吃爆藍鑽蝦

▲馬辣火鍋重磅回歸「草莓吃到飽」，加碼延長至4/5，倒數4天趕快吃起來！另外最新4月優惠活動，身分證姓名中1字，免費升級「基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦、XXL東石大蛤」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣火鍋重磅回歸「草莓吃到飽」，加碼延長至4/5，倒數4天趕快吃起來！另外最新4月優惠活動，身分證姓名中1字，免費升級「基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦、XXL東石大蛤」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

馬辣火鍋重磅回歸「草莓吃到飽」，原訂只快閃一週的草莓季，佛心加碼延長至4/5，現在倒數4天趕快吃起來！另外還有最新4月優惠活動，出示身分證姓名「承、恩、詠、晴」對中任1字，或英文姓名為「Olivia、Emma、William、Lucas」，免費升級「基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦」吃到飽，「XXL東石大蛤」也能無限量供應。

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馬辣集團最新4月好康，ㄧ次掌握超多燒肉、火鍋和日料優惠。4/1～4/30，含2成人以上同行，中文姓名有「承、恩、詠、晴」任1字（可同音），或英文姓名為「Olivia、Emma、William、Lucas」任1個，只要提前至少1日預訂位置，並主動告知參加「四月升級活動」，用餐前主動出示相關證件，舉凡身分證、健保卡號、護照、或個人名片都給過，服務人員確認後，全桌即享有超狂好料免費升級吃到飽優惠。

▲新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣Plus+，有「雙蝦」基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣Plus+，有「雙蝦」基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
📌馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。還佛心加碼苗栗大湖產地直送的「香水草莓吃到飽」延長至4/5，除了新鮮草莓，每日還隨機供應6款草莓主題冰品及甜品，把握倒數4天吃個夠。

📌新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣Plus+：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」數量有限，售完為止。

▲馬辣有「XXL東石大蛤」無限量供應。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣有「XXL東石大蛤」無限量供應。（圖／馬辣集團提供）
📌涮樂和牛鍋物 食べ放題：強勢回歸「炙燒烏魚子焦糖玉子握」吃到飽！全日不限時段，選擇「有牛的放題、安格斯黑牛放題、極上和牛放題」任一方案，可享「炙燒烏魚子焦糖玉子握」買1送1（120元/貫）；選擇「極上雙和牛放題」此方案，可享「炙燒烏魚子焦糖玉子握」吃到飽。

📌問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：不限時段，選擇指定套餐，「$2680 兩人明蝦和牛海陸套餐」，即贈2隻佐渡花蟹；兩份套餐即贈4隻，以此類推。「$5280 四人極上雙和牛海陸套餐」，即贈4隻佐渡花蟹；兩份套餐即贈8隻，以此類推。全新推出「安格斯黑牛」吃到飽方案，平日午餐只需888元。

▲涮樂和牛鍋物「炙燒烏魚子焦糖玉子握」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲涮樂和牛鍋物「炙燒烏魚子焦糖玉子握」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
📌熊一頂級燒肉：不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。

📌哞哞屋和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。

📌夯下去新潮和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

▲夯下去新潮和牛燒肉可大啖和牛和北港烏魚子。（圖／馬辣集團提供）
▲夯下去新潮和牛燒肉可大啖和牛和北港烏魚子。（圖／馬辣集團提供）
📌燒肉ChaCha個人和牛燒肉：不限時段，不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」乙份，恕無累贈。

📌狗一下居酒食堂：不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤現流鮭魚下巴」乙份（價值240元），可累贈。4月升級忠孝店限定吃到飽方案，最低988元起，可享有美國和牛生牛肉、香烤巨大海虎蝦等百道精緻日料吃到飽，每日限量20組；每位加價198元可享生啤、啤酒喝到飽；加價348元則有日本清酒、韓國真露等酒款無限量暢飲。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲主打一個人也能開烤的燒肉ChaCha，也有烏魚子好料加菜。（圖／馬辣集團提供）
▲主打一個人也能開烤的燒肉ChaCha，也有烏魚子好料加菜。（圖／馬辣集團提供）

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