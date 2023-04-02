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連假限定！7-11咖啡第2杯10元　全家這天霜淇淋買一送一

▲ 全家與「再睡五分鐘」推出聯名新品，將金萱、培茶變身霜淇淋，今（2）日正式上架開賣啦！（圖／記者鍾怡婷攝）
▲ 全家與「再睡五分鐘」推出聯名新品，將金萱、培茶變身霜淇淋，今（2）日正式上架開賣啦！（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

清明連假邁入第二天，不少人都已經有安排出遊的行程，準備好好放鬆一下，然而在放假的同時，也不要忘記四大超商推出的「清明連假限定優惠」啦！其中全家終於在今（2）日推出與滴妹手搖「再睡五分鐘」聯名的霜淇淋，而且在4月4日當天，霜淇淋一日限定買一送一！快點一起來看看四大超商連假有什麼優惠吧！

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🟡7-11

即日起至4/4日前，買精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元，水果風味茶飲任選2杯99元，而珍珠奶茶於4月1日起至4月5日享第2杯10元優惠；另外即日起至4月5日止，燕麥拿鐵，冰熱不限，任2杯99元，加碼全店消費滿額222元贈送OPEN POINT點數25點。

▲7-11咖啡因爲販售便宜，加上時不時在APP上都有超殺優惠，成為不少上班族及學生的最愛。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11咖啡清明連假推出第二杯10元的優惠。（圖／記者黃韻文攝）
🟡全家

全家咖啡連假時不僅有特大杯經典美式、拿鐵同品項買1送1優惠，一路讓你爽喝到4月5日，也沒有限定電子支付才可享優惠！另外眾所矚目的「再睡5分鐘」新口味霜淇淋登場啦！一共有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」四種口味，嚐鮮優惠價45元，4月2日起至4月4日止會員APP「隨買跨店取」更推出5支168元超值優惠，而且在4月4日配合兒童節，快閃加碼單日限定全家霜淇淋買一送一好康！愛吃霜淇淋的你別錯過囉！

▲全家與「再睡五分鐘」推出新品霜淇淋，金宣、培茶。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家與「再睡五分鐘」推出新品霜淇淋，金萱、培茶口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡萊爾富

萊爾富至4月6日前，門市及APP同步優惠，現煮檸檬咖啡系列同品項及炭焙鐵觀音拿鐵買6送4，相當於6折優惠，最多現省320元，品項包括特大杯冰檸檬氣泡美式、特大杯冰檸檬美式與大杯鐵觀音拿鐵（冰熱任選），兌換期限達2個月，親友連假出遊一起喝咖啡、省荷包。

🟡OK便利超商

清明連假至4/5期間，OK超商推出咖啡同品項買二送一，包括大杯莊園級美式、拿鐵，還有大杯濃厚系莊園級美式、拿鐵，且冷熱皆可任選，另外如果在4/5前購買蝦皮選擇OK超商取件，在送達之後24小時內完成取件，就能享有大杯莊園級拿鐵享現折15元，換算下來一杯只要40元哦！

▲清明連假至4/5 期間，OK超商推出咖啡同品項買二送一。（圖／業者提供）
▲清明連假至4/5 期間，OK超商推出咖啡同品項買二送一。（圖／業者提供）

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