連假限定！7-11咖啡第2杯10元　全家這天霜淇淋買一送一

我是廣告 請繼續往下閱讀
即日起至4/4日前，買精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元，水果風味茶飲任選2杯99元，而珍珠奶茶於4月1日起至4月5日享第2杯10元優惠；另外即日起至4月5日止，燕麥拿鐵，冰熱不限，任2杯99元，加碼全店消費滿額222元贈送OPEN POINT點數25點。
🟡全家
全家咖啡連假時不僅有特大杯經典美式、拿鐵同品項買1送1優惠，一路讓你爽喝到4月5日，也沒有限定電子支付才可享優惠！另外眾所矚目的「再睡5分鐘」新口味霜淇淋登場啦！一共有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」四種口味，嚐鮮優惠價45元，4月2日起至4月4日止會員APP「隨買跨店取」更推出5支168元超值優惠，而且在4月4日配合兒童節，快閃加碼單日限定全家霜淇淋買一送一好康！愛吃霜淇淋的你別錯過囉！
🟡萊爾富
萊爾富至4月6日前，門市及APP同步優惠，現煮檸檬咖啡系列同品項及炭焙鐵觀音拿鐵買6送4，相當於6折優惠，最多現省320元，品項包括特大杯冰檸檬氣泡美式、特大杯冰檸檬美式與大杯鐵觀音拿鐵（冰熱任選），兌換期限達2個月，親友連假出遊一起喝咖啡、省荷包。
🟡OK便利超商
清明連假至4/5期間，OK超商推出咖啡同品項買二送一，包括大杯莊園級美式、拿鐵，還有大杯濃厚系莊園級美式、拿鐵，且冷熱皆可任選，另外如果在4/5前購買蝦皮選擇OK超商取件，在送達之後24小時內完成取件，就能享有大杯莊園級拿鐵享現折15元，換算下來一杯只要40元哦！