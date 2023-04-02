李顯龍提台問題是中國內政？外交部駁斥：共媒報導有出入
新加坡總理李顯龍日前出訪中國出席博鰲亞洲論壇並會晤中國國家主席習近平，有媒體引述中國外交部新聞稿指稱，李顯龍會晤習近平時說「台灣問題是中國的內政」，對此，外交部回應，該內容引用自中國官媒，與新加坡政府新聞稿及相關媒體報導有明顯出入。
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外交部提到，李顯龍於3月27日至4月1日訪問中國，出席論壇並會晤習近平，外交部持續密切關注相關發展，針對國內媒體引用中國官媒報導李顯龍會晤習近平的談話內容，與新加坡政府新聞稿及相關媒體報導有明顯出入，此類未經衡平查證且意圖影響台星關係正向發展的報導，外交部不予接受。
外交部指出，新加坡是我國「新南向政策」的重要夥伴，台星兩國在經濟、貿易、文化及教育等各領域密切合作，雙邊關係堅實友好，情誼歷久彌新，外交部也注及李顯龍3月30日在博鰲論壇亞洲開幕式演說時，提及對區域情勢的高度關注，並呼籲各方和平合作，為區域和全球的發展與繁榮做出貢獻，外交部對此表示肯定。
外交部續指，中國打壓我國外交空間不遺餘力，外交部再次正告北京當局，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀，台灣不會屈服於中國威權政府的壓力與脅迫，並將持續與理念相近國家致力維護區域和平與穩定。
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