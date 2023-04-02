嘆我友邦越來越少　瓜地馬拉總統：要讓世界承認台灣主權

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這次睽違六年再次訪問瓜地馬拉，蔡英文表示，自己充分感受到許多進步和改變，其中，瓜地馬拉對歷史古蹟及大自然的尊重愛護，依然讓她印象深刻，也值得學習，她會將這些寶貴經驗帶回台灣。
蔡英文表示，這次透過密集的參訪，共同見證雙方多年來的合作成果，也開啟了往後更多的合作計畫，意義重大。 她要再次感謝賈麥岱的邀訪，以及所有瓜地馬拉人民熱情接待。
賈麥岱表示，現今的世界非常混亂，並且在重組，國家的自由、民主、人民自覺受到嚴重威脅。不久前有一位拉丁美洲總統跟他說，「台灣友邦越來越少」，但自己想跟這位總統說的是 ，「如果台灣在拉丁美洲只剩下一個邦交國，那一定就是瓜地馬拉」。
賈麥岱表示，不久的將來，他將要啟程前往台灣訪問，內心非常期待這三周可以趕快過去，如此就可以盡快跟蔡英文見面。「這幾天下來，我們更加深刻瞭解雙方的想法，也發現對許多事情的看法跟目標是一致的」。
賈麥岱強調，台灣是唯一一個邦交國，在無論好壞，一直都沒有拋棄過瓜地馬拉，這次蔡英文來訪所看到的，只是瓜地馬拉很少的一部分，瓜地馬拉還有無限潛力跟美麗風貌可以認識，因此希望台灣與瓜國要加強連結，期待有直航航班，讓拉丁美洲可以更接近台灣。
賈麥岱重申，瓜國對台灣承諾堅定，會在國際場合成為支持台灣的聲音，並且伸張正義，讓全世界承認台灣的主權，也讓所有國家都能認識台灣的價值。