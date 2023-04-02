連假好天氣別大意！鄭明典憂「沙塵來襲」 危險區域出爐
經過昨（1）日華南雲雨區東移帶來降雨，除北部地區外，缺水的南部水庫也進補了一番，而今（3）日起週三（4/5）天氣回歸穩定，後續清明連假也將非常適合出遊，對此天氣風險公司總經理彭啟明也讚「在春天，這是很難得較穩定的天氣型態」，不過中央氣象局局長鄭明典則是示警，今日台灣附近有微弱沙塵訊號，不是單純的霾。尤其雲嘉南、高屏的空氣品值也來到「橘色提醒」等級，請民眾特別注意。
記者張志浩/綜合報導
行政院環保署指出，近期台灣環境為東北風至偏東風，由於中南部位於下風處，因此污染物易累積，其中今明兩天（4/2至4/3）東北風至偏東風挾帶微量境外污染物影響，台灣及離島地區的空氣品質也有所下降。考量到今日高雄不僅有五月天演唱會還有大港開唱等活動，在戶外活動的民眾一定要多加留意。
根據環保署空氣品質監測數據，今日；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區地區為「普通」，花東地區空品區則較「良好」，提醒民眾，清明連假期間各地有祭祖活動，要留意短時間濃度易上升，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
今日天氣部分，氣象局指出，台灣各地轉為多雲到晴，僅花東地區因為處於迎風面，可能出現局部短暫陣雨，除此之外各地氣溫有明顯的回升，北部攝氏16至26度，中部攝氏18至31度，南部攝氏19至34度，東部攝氏18至31度。