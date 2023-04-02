依依買「必勝客愚人節披薩」整納豆！真實反應笑翻4萬人
必勝客於昨（1）日愚人節當天推出「零傷害披薩」，把披薩中間的料全挖空，僅剩周圍的芝心餅皮，原以為是惡搞，豈料真的能下單，許多人也紛紛買回家嚐鮮，在網路上引起熱議。對此，藝人依依也跟風買了披薩要整納豆（林郁智），原本很期待吃到披薩的他，打開盒子秒變臉，傻眼直呼：「這壞掉喔？」笑翻4萬人。
記者郭佩蓉/綜合報導
依依昨日在IG上傳惡搞納豆的搞笑影片，只見她若無其事的拿出披薩給納豆：「林郁智！買了一個pizza給你吃！」納豆滿心期待喊：「披薩！」豈料當他掀開盒子時，停頓了好幾秒，看到裡面只有一圈餅皮，傻眼變臉：「什麼意思？這壞掉了喔？這是什麼？為什麼？餡不見了耶？」
納豆震驚之餘，還伸手拍了拍盒子，確認真的只有餅皮，超真實的反應讓依依早已笑到不能自己，邊笑邊解釋：「這是愚人節pizza，因為今天是愚人節！」但納豆不死心，繼續追問：「騙人！真的假的？真的是愚人節的嗎？」最後確認pizza真的只有一圈餅皮，忍不住直呼：「太好笑了吧！」影片曝光後，已有4萬人觀看過，網友們也紛紛留言：「我也被騙了」、「太好笑了」、「好吃嗎」、「還真的買」、「好好笑」、「好可愛」、「愚人節快樂。」