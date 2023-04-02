太魯閣號事故2週年！林佳龍發文：持續關注台鐵公司化
今（2日）是太魯閣號事故發生滿2週年的日子，正在陪同總統蔡英文出訪友邦的總統府秘書長林佳龍，稍早發文表示這日子是我們心中永遠的痛，並強調自己仍持續關心台鐵公司化進程，盼透過革新制定最嚴謹的鐵道安全標準、落實安全第一的價值文化，避免災害是我們不能停止的工作。
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林佳龍於臉書發文指出，今天是太魯閣號事故發生的2週年。雖然隨蔡總統在外出訪，我們沒忘記這個日子。一直以來，他持續關心台鐵公司化的進程，去年5月立法院三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」後，目前正逐步完成各項公司籌備事項，預定於8月完成公司化子法的訂定，12月取得公司設立登記後，達到明年1月正式掛牌成立的目標。
林佳龍說，衷心期盼透過台鐵公司化的革新，共同制定最嚴謹的鐵道安全標準，全面落實安全第一的價值文化。
林佳龍提到，因為太魯閣列車事故，他與友人催生「台灣消防發展與交流協會」，我們持續投入協助救災人員的福利與專業，也進行國際交流，一起為智慧防災和韌性城市發展盡一己之力。台鐵公司化的目標，必須透過全面的改革和堅定的決心，才能帶給乘客穩定、可靠和安全的搭乘環境，以最高標準面對安全與風險。
林佳龍指出，太魯閣號是我們心中永遠的痛，每到4月2日，他在心中為所有人祝禱。「這些難捱的傷痛，我們不敢觸碰，但避免災害卻是我們不能停止的工作。」
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