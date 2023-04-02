趙正平搭高鐵被偷拍！「斜眼怒瞪」準備爆氣 結局笑慘了
資深藝人趙正平（趙哥）個性直爽、脾氣火爆，也因為有話直說、敢怒敢言，時常帶來絕佳「笑」果，因此是各大綜藝節目的常客。昨（1）日藝人派翠克搭高鐵巧遇趙哥，幽默風趣的他直接拿手機對著趙哥自拍錄影，趙正平發現後以為被路人偷拍，正想發火罵人，結果派翠克一拉下口罩，害趙哥瞬間「洩氣」笑出來，影片曝光後，讓13萬人笑翻：「感受到殺氣了」、「表情太真實，好好笑。」
記者郭佩蓉/綜合報導
派翠克昨日搭高鐵巧遇趙哥，幽默搞笑的他突發奇想，直接拿出手機錄影自拍，還不斷揮手，趙正平當下發現被路人偷拍，斜眼瞪著鏡頭，正想發火爆氣罵人，結果派翠克拉下口罩，趙正平馬上認出他，怒火也瞬間被熄滅，忍不住笑說：「我還正想要罵人，X的，哪個王X蛋，拍屁拍！還給我這樣搞。」讓派翠克笑到不能自己，在IG、臉書貼文表示：「搭高鐵遇到很像趙哥的人，到底是不是呀？好像喔～連髒話都像。」
影片曝光後，網友全笑翻：「超真實的反應」、「哈哈哈哈哈哈超好笑的」、「趙哥真的很可愛欸」、「也太巧，還同一排」、「趙哥眼神好兇狠喔！哈哈」、「你皮在癢了，還好口罩脫得快，哈哈哈哈哈」、「準備動作太好笑了」、「笑死，再晚一點就要爆氣了」、「哈哈哈哈哈，太好笑，如果口罩不拿下來，趙哥真的要罵人了。」