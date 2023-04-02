現增總括申報開放特別股適用？金管會：納入評估適時研議

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不過，根據金管會「發行人募集與發行有價證券處理準則」附表「發行新股總括申報書」，發行新股總括申報僅限於適用普通股，並未開放特別股。
金融業者指出，近年為提高資本適足率並強化財務結構，金融業偏好發行特別股籌資，特別股具有股價波動幅度較普通股低、違約機率較低、享有固定股息等優點，且發行公司多設有發行一定年期後得贖回條款，國內多家企業2016年後發行的特別股預計今年起將陸續達滿足贖回條件，發行公司有權以發行價收回。
金融業者進一步提到，自2022年起，受到各國央行陸續升息影響，新台幣市場利率相較過去數年大幅上升，若發行公司收回舊特別股後想發行同金額的新特別股，預計將較前次發行難度更高。
金融業者因此提案，鑒於收回舊特別股資金用途明確，為利發行公司面對高利環境、得以分次發行降低特別股發行利率，建議金管會修改發行新股總括申報書格式，開放發行特別股可適用總括申報。
金管會表示，總括申報發行新股有向投資人籌資金額較高、發行期間較長、企業後續可自行發行新股免再向金管會申報審查等特性，不過公司發行特別股須依公司法規定在章程訂定相關權利義務事項，例如分派股息順序、轉換成普通股方法、收回條款等，發行條件較為複雜。
金管會考量公司收回舊特別股、發行新特別股通常是一次性資金用途，且現行實務上一定期間內多次募資的公司並無申報特別股的情形，因此先前在新股申報書訂定，企業僅得總括申報發行普通股。
考量總括申報發行新股措施剛推動實施不久，金管會表示，未來將針對總括申報發行普通股推動情形，適時研議開放發行特別股可採總括申報辦理。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1120402