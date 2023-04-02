同框握手！費鴻泰喊好痛 徐巧芯酸：怎麼到立法院打仗？
國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選矛盾升溫，台北市議員徐巧芯日前指控費鴻泰追蹤、按讚臉書粉絲專頁「罷免徐巧芯」，並邀請費鴻泰進行公開辯論。未料，徐、費今（2）日恰巧在北市吳興市場碰頭握手致意，兩人在長達5秒的握手時間，費不禁喊「好痛喔」把手抽走，而徐則當面嗆，這樣就痛，怎麼到立法院打仗？火藥味相當濃厚。
記者翁子竣／台北報導
費鴻泰、徐巧芯今上午一前一後到吳興市場掃街拜票，徐巧芯稍早接受媒體聯訪時，過程中見費鴻泰從一旁走過，徐便立即衝上前促兩人強碰，不斷問何時會有辯論會？而兩人也禮貌性握手，費則首先喊話大家加油、團結共好。
費鴻泰、徐巧芯握手時間將近5秒，費鴻泰不禁喊出「好痛喔，哈哈哈」，徐巧芯卻隨即酸「你這樣就痛了，怎麼到立法院打仗」？費則又重申，「我們要槍口對外，絕對不要打內戰好不好」；不過，徐仍不斷追問，你什麼時間可以開一場辯論會？
兩人短暫碰頭後，費鴻泰便徑直離開，徐巧芯繼續衝向前追問，何時舉辦辯論會？費鴻泰則稍作停留回應，應該要有禮貌，不希望大家看到他們是紛爭，槍口要對外，絕對不要打內戰。
徐巧心表示，很多人希望有辯論會，他一致同意槍口對外、不打內戰；不僅如此，徐巧芯也再問，何時要把罷免徐巧芯的粉絲頁收回？只見徐不斷想再握費的手，而費則直接離開現場。