西班牙商務辦事處長拜會高市！陳其邁：促進雙邊文化交流
西班牙商務辦事處處長Eduardo Euba於3月31日拜會高雄市長陳其邁，這是Euba上任以來首度拜會高市府，就雙邊文化合作及2024西班牙國慶活動預計移師高雄舉辦等議題進行交流，並期待促進更多領域的互動。
Newtalk新聞
陳其邁表示，高雄是個富有多元文化的港口城市、擁有16個原住民族群、對新事物的接受度高；台灣民主化亦是由高雄發起，充分展現包容、自由及開放的城市特性。陳其邁感謝並支持西班牙商務辦事處規劃將2024年西班牙國慶活動移師至高雄舉辦，認為不僅能充分感受高雄的熱情與活力，也能讓更多高雄市民認識西班牙文化。躶其邁亦提到西班牙常年舉辦國際級音樂祭等藝術活動，非常值得高雄學習交流，期待以此展開合作新面向。
Euba表示，高雄流行音樂中心由西班牙建築師團隊與台灣團隊合作設計，相信會讓明年的西班牙國慶活動別具意義，並盼以此深化高雄與西班牙的友好關係，促進更多互動機會。
最後，陳其邁亦向Euba介紹市府正大力推動產業轉型、淨零轉型，同時透過中央與地方政府合作，持續加速高雄數位轉型，目前已有許多國際指標性大廠進駐投資，高雄也相當樂意與西班牙展開經貿方面之交流，歡迎西班牙企業來到港都，拓展實質合作。
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