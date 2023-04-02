疑似病例全死亡！馬堡病毒襲赤道幾內亞 美CDC急派員
非洲國家赤道幾內亞和坦尚尼亞境內近來受到馬堡病毒（Marburg virus）襲擊，由於馬堡病毒有高度傳染力、致死率更高達近九成，其中赤道幾內亞先前曾傳出9例確診以及20例疑似病例，疑似病例皆死亡。美國疾病管制暨預防中心（CDC）向前往該地區的旅行者發出警告，並派遣人員前往非洲協助阻止疫情繼續擴散。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《福斯新聞》、《CNN》報導，赤道幾內亞和坦尚尼亞境內爆發馬堡病毒疫情，其中赤道幾內亞在2月通報首次馬堡病毒感染。據世界衛生組織（WHO）數據，截至3月22日，赤道幾內亞境內確診病例已達9例，另有20例疑似病例，但疑似病例全都死亡。另外在坦尚尼亞也通報了8例確診病例，其中5例死亡。
馬堡病毒與伊波拉病毒屬於同一科，是透過果蝠傳染給人類，再經由液體在人與人之間傳播，是一種高度傳染性疾病，死亡率高達88%。美國CDC稱，馬堡病毒可能透過死亡患者的體液、血液或受汙染物品（例如衣服、被褥、針筒和醫療設備）傳播。
感染後會出現發燒、畏寒、喉嚨痛、肌肉痠痛等感冒症狀，也會有皮疹、腹瀉、虛弱與原因不明出血或瘀傷，很快會演變到全身的黏膜或器官出血。
美國CDC針對前往上述這兩個非洲國家的旅客發出警告，呼籲避免與病人接觸，非必要不要前往爆發疫情的地區，並在離境後三週內觀察自己身體狀況。CDC也透過在美國主要國際機場張貼告示、發送簡訊等方式，警告旅客必須觀察病毒症狀21天，並在生病時立即就醫，
美國CDC也已經宣佈，將派遣新興與人畜共患傳染病中心研究人員，前往坦尚尼亞和赤道幾內亞，協助阻止疫情繼續擴散。