皐月杜鵑花美不勝收　台中花市展出

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台中市農業局表示，由日本引進的皐月杜鵑花屬盆栽杜鵑花的一種，以台中市山城地區栽植數量最多；目前台中市皐月種植總面積逾22公頃，盆栽數達5萬多盆，占全國總栽培數80%以上。「皐月」是日本的5月，所以在日本5月間開的花稱作「五月花」或「皐月花」，但台灣氣候較日本炎熱，故本地的皐月杜鵑花花期較日本提早一個月，於4月間開花。
農業局說，皐月杜鵑花花色原以紫紅色為主，但現已培育出紅色、淡紅、粉紅、赤色、桃色、雪白色等變化多端的花色，其中最值得欣賞的是朝櫻、梅寶等品種，能在單一植株上開出多種顏色的花。同時現場也展出西洋杜鵑、平戶杜鵑、久留米杜鵑，花色繽紛，有紅、粉紅、桃紅、橙紅、淡紫、白等顏色；有的花瓣上有斑點，有的是重瓣花，看似像薔薇，各具特色，爭奇鬥艷。
農業局提到，杜鵑花展同時也進行皐月杜鵑藝術創造盆栽競賽，由評審對展出花色、花型、樹型、盆台、花藝進行評比；另為推廣皐月精緻盆栽，協會也提供平價花苗於展場銷售並贈送杜鵑栽培指南，家中栽植二、三盆，既不占空間又可美化環境，有花賞花、無花賞樹，是值得推廣的精緻花卉。
農業局表示，展覽今年特於台中花市展出，並於現場設置宣導專區辦理廉政法令、消費者保護、反賄選等有獎徵答活動，強化民眾反貪及反賄選的廉潔意識，歡迎喜歡盆栽花卉的民眾，絕對要把握機會，不要錯過一年一度的皐月花季盛會！