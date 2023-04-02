4月天象不看虧大！「日食」錯過再等7年 流星雨同場加映
隨著清明連假的到來，4月也拉開序幕，而春季除了天氣多變外，夜晚的星空也是精彩無比，台北市立天文館表示，4月天象精彩連發，包括錯過要再等7年的日食外，還有水星東大距、天琴座流星雨、金星合昴宿以及金星合月等，讓民眾可以大飽眼福。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館指出，4月20日將發生的「複合日食」是今年最令人期待的天象之一，天象指數4顆星，在台灣則是可以見到「日偏食」，這次日食開始於中午12:34的初虧，13:10食甚時達到最大食分0.089，至13:46復圓，共歷時1小時12分。雖然台灣可見到的食分較小，但仍是2030年5月1日前，台灣最後一次可見到的日食，錯過非常可惜。
而4月23日是「天琴座流星雨」極大期，不受月光干擾的情況下，是近年來觀賞條件最佳的一次。天琴座流星雨極大時估計每小時天頂數量可達18顆，雖然不及大型流星雨，但平均亮度高，常有顯著煙痕，是春季最為推薦觀賞的流星雨，同天傍晚還有「金星合月」，初四眉月與耀眼的金星相距僅1.3度，在傍晚的西方天空構成一幅美景。
4月11日的「金星合昴宿星團」則是最亮行星與最亮星團的相遇，兩者相距僅2.5度；而4月22日的「昴宿星團合月」，初三的眉月與昴宿星團相距更是不到2度。傍晚7時前後，避開光害，以肉眼或雙筒望遠鏡即可觀賞。此外，水星即將於4月12日迎來今年第一次「東大距」，也是最佳觀賞時機。此時水星與太陽相距19.5度、亮度0.0等，日落後向西方低空觀察，不難看到這顆太陽系中離太陽最近的行星。