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初選大亂鬥！藍委不忍發文替費鴻泰叫屈　徐巧芯留言嗆聲

▲李德維稍早發文質疑，徐巧芯不斷嗆聲費鴻泰有必要性？徐則在貼文下方強硬回擊，強調他問何時辦辯論會，哪裡是嗆聲？（圖／NOWnews資料照片、翻攝費鴻泰臉書）
▲李德維稍早發文質疑，徐巧芯不斷嗆聲費鴻泰有必要性？徐則在貼文下方強硬回擊，強調他問何時辦辯論會，哪裡是嗆聲？（圖／NOWnews資料照片、翻攝費鴻泰臉書）

記者翁子竣／台北報導

國民黨北市第7選區（信義、南松山）立委初選吵得不可開交，台北市議員徐巧芯今（2）日上午前往吳興市場，與對手國民黨立委費鴻泰狹路相逢，徐過程中不斷追問費何時舉辦辯論，引發黨內議論。對此，國民黨立委李德維稍早在臉書發文直言，徐不斷向黨內同志嗆聲，且下手越來越重，有這樣的必要性？不應嫌棄與攻擊前輩與同志。未料，徐則在下方親自留言回應，他當面問費何時辦辯論會，讓人民知道國民黨路線主張，哪裡是嗆聲？

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費鴻泰、徐巧芯今上午分別抵達吳興市場掃街拜票，徐巧芯見費鴻泰從一旁經過追上前詢問，何時會有辯論會？費短暫停留回應，盼槍口一致對外別內戰，並與徐握手致意後，轉身離開。未料，徐又衝上前追問，何時把罷免徐巧芯的粉絲頁收回？過程中徐還不慎跌倒，場面相當火爆。

兩人一來一往引發討論，李德維今在臉書發文表示，為了衝媒體曝光創造聲量，為自己的選情升溫與利多，徐巧芯到菜市場堵黨內初選對手，不得不說總統不要初選，徵召是對的。他強調，過去他們都說黨內是一家人，可以競爭不能鬥爭，所以國民黨存在了上百年。

李德維坦言，雖然他也有不滿、也發牢騷，但他重視黨的整體發展，不會只顧自己的生存與壯大，「現在這一套想法似乎完全過時與落後」，只要對自己有利的、只要自己能夠出頭，神擋殺神、佛擋殺佛。他質疑徐巧芯，松信立委初選不斷向黨內同志嗆聲，而且下手越來越重，有這樣的必要性嗎？其他人也會想若自己參選，她也會這樣針對我嗎？大家當然避之唯恐不及。

李德維也說，就算黨內初選通過了，也需要其他黨內同志的協助與幫忙，立委是單一選區必須群策群力，光靠自己難成大事，年輕人要發展，正當而且正面，但可以有正道與正事可以做，「不需要嫌棄與攻擊前輩與同志」，因為每一個人都會老、因為同志會是好助力。

最後，李德維直言，他承認想法有點過時，但這是他所學習到的從政作法，希望中華民國與國民黨生存發展，不希望單一變態的立委初選，導致國民黨的政黨形象負面發展，進而影響2024總統、立委選舉，贏了自己、輸了整體又如何？

未料，該篇貼文一出不久，徐巧芯便在下方留言反擊，「我當面詢問有沒有機會在立委初選辦一場辯論會，讓人民知道我們的路線主張，哪裡是嗆聲？不正當嗎？沒有走正道嗎？」徐巧芯還控訴，今天是他被推擠，費鴻泰完全不顧他直接往前走，完全沒有問跌倒在地上的他還好嗎，「請問這樣有風度？有同志愛嗎？每個人都會老，但不需要老了以後欺壓年輕人。」

李德維則質疑，松信那麼大，「是費委員故意來跟妳的行程？故意堵妳？若是我譴責他；若妳去堵他 ？我譴責妳」、「妳覺得妳是去表達團結的嗎？笑死」。徐巧芯則又回擊「是啊」，他當面詢問是否可以敲出辯論會時間，費鴻泰訪問時說可以，所以才去確認時間、地點，而他問費何時可收回罷免徐巧芯的粉絲頁讚，他到現在仍反對國民黨立委與民進黨勾結，這兩件事傷害誰的團結？


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