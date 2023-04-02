南韓女神現身捷運沒人認出！1現象讓她笑翻：以後多來搭

被五月天狂整！蕭秉治登台還在怕　一直想是不是又被騙

▲蕭秉治（左三）擔任五月天演唱會嘉賓，被師兄整怕的他，坦言一直很擔心受邀當嘉賓是假的。（圖／相信音樂提供）
▲蕭秉治（左三）擔任五月天演唱會嘉賓，被師兄整怕的他，坦言一直很擔心受邀當嘉賓是假的。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」在高雄世運主場館，昨（1）日迎來第三場，雖然已經是第8度在高雄世運主場館開唱，他們邀來師弟蕭秉治助陣，常被五月天捉弄的蕭秉治，在台上直言：「很擔心因為是愚人節，一直想是不是其實沒有嘉賓橋段。」

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4月1日，五月天邀請師弟蕭秉治方舟同歡，一起登舟飆唱〈OAOA〉和〈外人〉。五月天對後輩向來照顧有加，在蕭秉治推出個人首張專輯時，師兄阿信錄影片幫他打氣，怪獸更是傾情相伴當他的後盾，台北、北京、成都、廈門、廣州、南京、上海城市巡演全程助陣，還當起蕭秉治的心靈大師，瑪莎也在蕭秉治第二張專輯《狂人》，默默友情BASS助陣，一直視五月天為偶像的蕭秉治，從一個小歌迷到現在能成為諾亞方舟的嘉賓，他既緊張又興奮，而常被師兄捉弄的他笑說：「搭上高鐵想到今天愚人節，一直都在想是不是其實沒有嘉賓橋段。」直到演出後才發現，夢想成真。

▲五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」在高雄世運主場館，1日迎來第三天，師弟蕭秉治擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）
▲▼五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」在高雄世運主場館，1日迎來第三天，師弟蕭秉治（上圖左、下圖右）擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）
▲五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」在高雄世運主場館，1日迎來第三天，師弟蕭秉治擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）
 
蕭秉治一出場和師兄五月天大唱〈OAOA〉，嗨翻全場，雖然蕭秉治一直給人狂人霸氣形象，但每回遇師兄，立刻變成迷弟緊張到不行，暖心的阿信一看到蕭秉治出場抖到不行，緊握他的手給他最安定的力量，五月天還鼓吹蕭秉治個人演唱會加場，蕭秉治反應相當快，立刻邀請師兄擔任嘉賓，「我加場要賣完只有一種可能性，老闆們要當嘉賓。」

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