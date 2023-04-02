清明連假第2天　估國五北向宜蘭至坪林從14點塞到深夜

6000元沒入帳免緊張　「失敗」再重新登記就好

▲全民普發6000元現金即將到來，從28日起，登記入帳民眾可以查詢「登記結果」。（圖／記者張嘉哲攝）
▲全民普發6000元現金即將到來，從28日起，登記入帳民眾可以查詢「登記結果」。（圖／記者張嘉哲攝）

記者許若茵／台北報導

政府全民普發現金6000元，在開放登記入帳後，原預計4月6日陸續入帳，但王道銀行卻偷跑，隨後8家公股行庫也陸續發放，民營銀行如中信、台新和永豐也加入行列。不過有民眾擔心，出現入帳失敗等問題，數位發展部提醒，請民眾再重新登記即可。

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政府首度全民普發現金，根據財政部規劃，登記入帳完成者，4月6日起將陸續入帳，如果是直接入帳特定對象也將於4月6日入帳。不過，清明連假前夕，王道銀行卻偷跑，提前墊付款項入帳，行政院當日傍晚緊急邀集相關部會開會決議，若銀行作業來得及可以提前入帳，其中8家公股銀行也可提前，最快4月1日就可入帳，郵局因指定入帳客戶逾400萬人，要到4月2日才能提前入帳。

而民營銀行如中信、台新和永豐也陸續加入行列，其中台新指出，於3月30日前（含當日）完成登記入帳台新客戶，預計於4月1日17點前入帳完成。在3月30日之後完成登記入帳客戶，款項預計於登記後2個營業日入帳，近日已有許多民眾陸續收到入帳通知。

數位發展部指出，連假期間，有超過1000萬人的6000元交易需要透過金融機構入帳，還請大家耐心稍等，各金融機構銀行將會陸續入帳。直接入帳跟首波登記入帳的民眾，只要資料帳號無誤，會陸續在4月6日至10日期間完成入帳，若是沒有收到入帳通知，也可以到「 https://6000.gov.tw 」官網查詢登記資料的核驗結果。

數位發展部說明，若是核驗結果顯示「已完成登記，帳號核驗中」及「登記完成，將於近日入帳」代表領取資格已檢核完成，帳號資料送銀行核驗及入帳處理中。因為適逢連假，請民眾耐心等待的銀行完成帳號核驗，無誤就會進行撥款，銀行會陸續在6日10日完成撥款入帳程序。

如果查詢出現入帳失敗或帳號核驗失敗等字樣，數位發展部也說不用緊張，請民眾再重新登記即可，確認個人資料與帳戶資料正確，或可以試試改用同一人名下其他銀行帳戶，或10日起，可至ATM領取現金，17日起，也可至郵局臨櫃領現，所有管道都開放至10月31日。
 

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