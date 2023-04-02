6000元沒入帳免緊張　「失敗」再重新登記就好

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而民營銀行如中信、台新和永豐也陸續加入行列，其中台新指出，於3月30日前（含當日）完成登記入帳台新客戶，預計於4月1日17點前入帳完成。在3月30日之後完成登記入帳客戶，款項預計於登記後2個營業日入帳，近日已有許多民眾陸續收到入帳通知。
數位發展部指出，連假期間，有超過1000萬人的6000元交易需要透過金融機構入帳，還請大家耐心稍等，各金融機構銀行將會陸續入帳。直接入帳跟首波登記入帳的民眾，只要資料帳號無誤，會陸續在4月6日至10日期間完成入帳，若是沒有收到入帳通知，也可以到「 https://6000.gov.tw 」官網查詢登記資料的核驗結果。
數位發展部說明，若是核驗結果顯示「已完成登記，帳號核驗中」及「登記完成，將於近日入帳」代表領取資格已檢核完成，帳號資料送銀行核驗及入帳處理中。因為適逢連假，請民眾耐心等待的銀行完成帳號核驗，無誤就會進行撥款，銀行會陸續在6日10日完成撥款入帳程序。
如果查詢出現入帳失敗或帳號核驗失敗等字樣，數位發展部也說不用緊張，請民眾再重新登記即可，確認個人資料與帳戶資料正確，或可以試試改用同一人名下其他銀行帳戶，或10日起，可至ATM領取現金，17日起，也可至郵局臨櫃領現，所有管道都開放至10月31日。
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