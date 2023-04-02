最美主播「48hr催生」仍剖腹！喜迎愛女淚喊：一切都值得
美女主播張若妤從今年3月開始待產，今（2）日終於傳出好消息，並曬出和女兒的合照，與大家分享升格人母的喜悅，她透露，從上個月29日入院後就歷經48小時的催生，最終在31日剖腹產下3020克的愛女「Zoe」，也讓她興奮寫下：「一切都值得。」
記者詹鎰睿/綜合報導
張若妤在臉書寫下：「擁有妳，是我這輩子最大膽的決定，生下妳，是我這輩子最勇敢的一天，用盡全力，換妳一聲哭啼。」她透露，在48小時的催生過程中，所有藥物、點滴通通用上，更形容是「馬拉松式內診」，但最後依舊吃了全餐，選擇剖腹生產。
張若妤表示，懷孕期間她都在為自然產做準備，「把醫師跟助產師交代的功課全做足，健康飲食、控制自己和寶寶體重、孕婦瑜伽、助產運動」，原以為勝券在握，卻沒想到自己身體狀況條件不允許，最終只好剖腹產，也讓她不禁笑說，「女兒就是想用這麼華麗的方式登場。」
躺在產檯上的張若妤，眼淚從沒停過，雖然又累又狼狽，但一聽到女兒哭聲的那一刻，「覺得一切都值得，從備孕懷孕到生產，一路走來好不容易，要感謝的人太多太多，也謝謝我的身體和我一起並肩作戰這麼久，Welcome to the world Baby Zoe，永遠愛妳。」
張若妤也分享生產時有趣的故事，「醫生很幽默邊開刀邊跟我先生說，再三十秒你就要當爸爸了！孩子被拉出來的當下雖然沒痛覺，但可以感覺到下半身正在被大力搖晃，很特別的體驗，拍照時護理師還說，媽媽很聰明有記得先去霧眉跟接睫毛，good~」