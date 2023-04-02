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何如芸16年無工作！被酸貴婦不缺錢　靠接戲試探市場價值

▲何如芸16年無工作，曾被酸貴婦不缺錢。（圖／衛視中文台提供）
▲何如芸16年無工作，曾被酸貴婦不缺錢。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜/綜合報導

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請康康、何如芸、陳珮騏及翁馨儀，上節目分享自己被酸言酸語傷透心的親身經歷。何如芸在節目上表示2018年復出演戲，由於當時離婚新聞尚未曝光，所以沒人知道她的真實情況，所以當有人對她說「妳是貴婦耶，妳有差這個錢嗎？」讓何如芸聽了實在心好酸，坦言婚後曾16年沒有工作，事後接下兩部接戲，想看看自己還有沒有市場價值。

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▲《一袋女王》探討被酸言酸語傷透心的親身經歷，左起為翁馨儀、何如芸、巴鈺、康康、曾國城、陳珮騏和JR。（圖／衛視中文台提供）
▲《一袋女王》探討被酸言酸語傷透心的親身經歷，左起為翁馨儀、何如芸、巴鈺、康康、曾國城、陳珮騏和JR。（圖／衛視中文台提供）
何如芸先前復出拍戲時，當時有聽到有人說「妳是貴婦，妳有差這個錢嗎？」讓她覺得滿酸的，內心滿是感概。何如芸說結婚後，長達16年沒有工作，都在家帶小孩，一直到2018年底才開始演出台八劇，由於當時離婚新聞還沒曝光，很多人並不知道她的真實狀況，而她只是為了自己的未來，想看看能否「再次就業」，所以聽到「貴婦」，雖然知道對方是開玩笑，但聽起來就會讓她心很酸。

主持人曾國城好奇問到，如果婚姻沒有狀況，還可以往下走的話，會希望有一天再出來演戲嗎？何如芸回說其實16年婚姻生活中，曾經有短暫拍了兩部戲，整個拍攝期只有10天、半個月，不敢接長戲，因為自己還得回家帶小孩，何如芸表示會接下這兩部戲，也是想看看自己還有沒有市場價值，其實她對自己是沒有自信的，還好後來有出來工作，證明自己是可以的。

何如芸也說雖然20年前演戲因為角色常常被罵，但那個時候藝人並不會直接面對攻擊自己的人，復出拍戲開始經營自己的社群後，才發現酸民除了留言很酸之外，很多更是沒禮貌，常會指名道姓亂罵，其中還有人留言約吃飯、求愛不成，何如芸一開始採取不回應冷處理，沒想到對方多次留言都不見回應，不只嫌她難相處，還留言說「妳這麼難搞，難怪妳老公要跟妳離婚。」讓何如芸實在難以忍受，久了就直接封鎖。

康康則分享以前都是接代言或是廣告，最近開始有人找他接產品業配文，由於自己之前沒接過業配文，所以不知道如何跟對方開價，想說肯定不能跟廣告價比，就請太太幫忙回個價格給廠商，沒想到對方一看到報價，竟然回說：「你開這個價錢，鳥來嬤(吳敏)都沒有你貴！」讓康康無奈笑說自己其實沒有資深到可以跟吳敏競爭，因為吳敏可是演黑白電影起家的，但沒想到自己在廠商心中竟然跟吳敏一樣資深，讓他實在很傻眼。本集將於4月3日(一)晚上11點衛視中文台播出。

▲康康接產品業配文，不知道如何開價。（圖／衛視中文台提供）
▲康康接產品業配文，不知道如何開價。（圖／衛視中文台提供）

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