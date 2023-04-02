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汪小菲來台灣了！S媽盼「別再跟大S吵了」　見面過程曝光

▲汪小菲日前抵達台灣與S媽碰面，S媽則希望兩人別再吵架，汪小菲則回：「再說！」（圖／NOWnews資料照）
▲汪小菲日前抵達台灣與S媽碰面，S媽則希望兩人別再吵架，汪小菲則回：「再說！」（圖／NOWnews資料照）

記者詹鎰睿/綜合報導

汪小菲自從與大S離婚後，就因為離婚協議未給付生活費的問題，從去年11月吵到現在，日前一審判決出爐，汪小菲被判敗訴，但他則強調會繼續上訴。昨（1）日汪小菲無預警抵達台灣，並和S媽約在S Hotel碰面，結果在S媽勸說下，希望兩人別再吵架，汪小菲竟冷回：「再說！」

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據《壹蘋新聞網》報導，汪小菲目前人已經在台北，昨日更和S媽在S Hotel碰面，S媽則希望兩人各自生活就好，不要再吵架，結果汪小菲則回她「再說！」，但在過程中汪小菲語氣平和，脾氣顯然改變許多，也預計兩人會在安排個幾天吃飯。

▲S媽（左）被女兒瞞婚氣還沒消，具俊曄又揪大S（右）返韓度日。（圖／大S臉書、CATCHPLAY+提供）
▲S媽（左）預計會再跟汪小菲吃飯，至於大S（右）在具俊曄陪伴下，生活過得平穩又幸福。（圖／大S臉書、CATCHPLAY+提供）
至於大S的近況，妹妹小S徐熙娣29日受訪表示，「我不能幫姊姊回答，她會生氣。」也強調大S現在身邊都有老公具俊曄陪伴，身心靈都維持得很好，所以整個家每天都充滿粉紅泡泡。

此外，汪小菲除了在台灣處理官司以及S Hotel的工作外，在大陸還得為麻六記的公司糾紛煩惱，因為前幾天汪小菲、張蘭母子倆遭到前行銷總監控訴積欠90萬元人民幣（約397萬元台幣），由他自行幫忙墊支費用，結果索討費用時卻被汪小菲封鎖，相關爭議在網路上傳開，也讓汪小菲蠟燭兩頭燒。

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