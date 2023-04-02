白靈火辣現身台灣拍片！與蔡振南「爆發火藥味」又獻吻
錢人豪導演全新驚悚片《蝴蝶大廈》，今（2）日舉行卡司發布記者會，主要演員尹馨、白靈、曾莞婷、曹佑寧、蔡振南、馮淬帆、白潤音齊到場。蔡振南與白靈在現場一度火藥味十足，但在白靈獻上熱吻之後，氣氛逐漸緩和，白靈笑稱蔡振南與她調情，蔡振南也笑回：「直接過去要不要？」
記者黃雅琪/台北報導
話題女星白靈時隔13年再來台拍片，昨日才剛剛抵台，馬不停蹄的明日就要進劇組拍攝，今日出席記者會穿著一襲自製桃紅色設計洋裝，還在肚子上寫著「愛你」兩字相當亮眼。向來以性感前衛風格亮相的白靈，這回演出雜貨店老闆娘，需要刻意扮老，一下飛機便展開瘋狂試裝行程。
錢人豪導演與白靈13年前曾合作過，白靈表示會答應演出都是緣分：「角色跟我生活中差距很遠，十萬八千里。」她認為與自己差距大的角色，能有更多空間去發揮，也能讓大家看見不一樣的白靈。
錢人豪導演預告，蔡振南與白靈將有多場對手戲，兩人還沒開拍今日在現場就火藥味十足，個性直爽的白靈更直接問蔡振南：「你叫什麼名字？」還笑說「你肯定比較『南』打交道」，蔡振南一臉尷尬樣的說：「這要怎麼跟她一起演戲，導演你是怎麼安排的？」錢人豪趕緊跳出來打圓場：「我覺得你們會有火花啦！」