等15年！爆Energy合體五月天 團員一句話洩玄機
五月天從3月31日起，一連在高雄世運主場館舉辦「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」，今（2）日是演唱會最後一天，繼嘉賓邀來任賢齊、告五人、蕭秉治後，稍早傳出男團Energy將合體，團員牛奶、書偉都在社群媒體貼出照片，字句埋下將參與五月天演唱會的伏筆。如若傳聞屬實，這將是Energy暌違15年的公開合體
記者吳雨婕/綜合報導
之所以會傳出Energy將擔任五月天的演唱會嘉賓，是因為牛奶在IG貼出照片，並發文寫道：「今天不當奶爸，要變帥爸。」還寫下「回憶」；至於書偉則是寫道：「演了這麼久的戲，這回接到自己最熟悉的角色。」還特別表示：「出發」、「南下」、「青春的回憶」、「有些事現在不做，一輩子都不會做了」，有網友留言問他去哪裡，他回應：「去一個夢想的地方。」針對此次，五月天所屬的相信音樂暫時無回應。
事實上，Energy是在2002年的7月12日成團出道，由牛奶（葉乃文）、書偉、坤達、TORO、阿弟組成，後來TORO離團，2007年加入唐振剛重組Energy重新出發，2009年團體宣布單飛，直到2017年時，5名原始成員難得直播合體，還演唱多首經典歌曲，如果今天確定合體，將是他們暌違近15年在公開場合合體。