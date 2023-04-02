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連假不出門太虧！基隆一日遊「4路線」快收：美食吃到撐

▲連假期間，基隆市政府也推出4大囊括美食、美景的旅遊路線。（圖／基隆市政府提供）
▲連假期間，基隆市政府也推出4大囊括美食、美景的旅遊路線。（圖／基隆市政府提供）

記者張志浩/綜合報導

清明兒童連假遇到難得的穩定好天氣，如果不出門走走真的太可惜了，基隆市政府表示，連假期間除了有限定的基隆嶼開放外，還有台版古墓奇兵「佛手洞、仙洞巖」、台版亞馬遜河「瑪陵坑溪」與週邊景點串連成一系列有趣好玩的遊程，傍晚還可到基隆廟口、仁愛市場及孝三路等品嘗美味可口在地美食，非常適合與親友一起度過最愜意的兒童連假。

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基隆市政府觀光及城市行銷處處長郭霽表示，春天是旅遊的好時機，基隆限定秘境「基隆嶼」於4月1日起重新開放民眾報名登島，島上有基隆嶼燈塔、隧道、碉堡、停機坪等10處必看景點；基隆還有台版古墓奇兵佛手洞、仙洞巖，內部宛如天然冷氣的海蝕洞穴，神秘的氛圍彷彿進入到異世界冒險，七堵地區則有號稱台版亞馬遜河的秘境瑪陵坑溪，上游青綠的樹林與清澈的溪流互相交織成一幅世外桃源，是許多婚紗攝影最喜愛的景點之一。

▲（圖／基隆市政府提供）
▲基隆限定秘境「基隆嶼」於4月1日起重新開放民眾報名登島。（圖／基隆市政府提供）
以下為基隆市政府觀光及城市行銷處提供的連假推薦旅程。
🟡一日雙島濱海之旅
基隆火車站→國門廣場→周家蔥油餅→正濱漁港色彩屋→手工碳烤吉古拉→阿根納造船廠→和平島公園→八尺門漁港→基隆嶼→基隆廟口、仁愛市場
🟡古蹟冒險之旅
基隆火車站→虎仔山步道→太平青鳥→流籠頭牛肉麵一條街→佛手洞、仙洞巖→球子山燈塔→白米甕砲台→外木山→大武崙沙灘→基隆廟口、仁愛市場
🟡休閒綠林之旅
七堵火車站→七堵鐵道紀念公園→南興市場→翠谷橋壺穴→芳裕農場→瑪西焦炭窯→瑪陵坑溪→富民親水公園→苓蘭生態農園
🟡暖暖踏奇之旅
暖暖火車站→暖暖麵店→安德宮→暖暖親水公園→暖暖幫浦間→雙生土地公廟→暖暖希望森林(綠色隧道) →西勢水庫→暖暖的

▲（圖／基隆市政府提供）
▲石獅山盤據於七堵瑪陵坑，站在瑪陵橋上，正好遠眺石獅山景。（圖／基隆市政府提供）
郭霽指出表示，美食種類繁多的基隆廟口，無論是正餐類型的鼎邊銼、豆簽羹、滷肉飯、原汁豬腳到吃巧嘗鮮的營養三明治、天婦羅、泡泡冰等美食都相當受歡迎；基隆在地人的廚房「仁愛市場」，一樓販售傳統市場的貨品，二樓則是販售琳瑯滿目的美食從中式到日式樣樣齊全，還有美甲、美髮、特色咖啡廳、衣服雜貨等店家，滿滿的復古元素受到許多年輕人喜愛。

此外，基隆在地人最愛的「孝三路」也可以品嘗到很多在地美食，像是長腳麵食、三角窗麵擔、兩利餛飩大王、簡家蚵仔煎、廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪、遠東水煎包、金牌三姊妹等知名店家，相當適合民眾來基隆享受旅行品嘗美食。

▲（圖／基隆市政府提供）
▲基隆除了有許多天然的美景，令人動心的巨量美食也是看點之一。（圖／基隆市政府提供）

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