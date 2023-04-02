連假不出門太虧！基隆一日遊「4路線」快收：美食吃到撐

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下為基隆市政府觀光及城市行銷處提供的連假推薦旅程。
🟡一日雙島濱海之旅
基隆火車站→國門廣場→周家蔥油餅→正濱漁港色彩屋→手工碳烤吉古拉→阿根納造船廠→和平島公園→八尺門漁港→基隆嶼→基隆廟口、仁愛市場
🟡古蹟冒險之旅
基隆火車站→虎仔山步道→太平青鳥→流籠頭牛肉麵一條街→佛手洞、仙洞巖→球子山燈塔→白米甕砲台→外木山→大武崙沙灘→基隆廟口、仁愛市場
🟡休閒綠林之旅
七堵火車站→七堵鐵道紀念公園→南興市場→翠谷橋壺穴→芳裕農場→瑪西焦炭窯→瑪陵坑溪→富民親水公園→苓蘭生態農園
🟡暖暖踏奇之旅
暖暖火車站→暖暖麵店→安德宮→暖暖親水公園→暖暖幫浦間→雙生土地公廟→暖暖希望森林(綠色隧道) →西勢水庫→暖暖的
郭霽指出表示，美食種類繁多的基隆廟口，無論是正餐類型的鼎邊銼、豆簽羹、滷肉飯、原汁豬腳到吃巧嘗鮮的營養三明治、天婦羅、泡泡冰等美食都相當受歡迎；基隆在地人的廚房「仁愛市場」，一樓販售傳統市場的貨品，二樓則是販售琳瑯滿目的美食從中式到日式樣樣齊全，還有美甲、美髮、特色咖啡廳、衣服雜貨等店家，滿滿的復古元素受到許多年輕人喜愛。
此外，基隆在地人最愛的「孝三路」也可以品嘗到很多在地美食，像是長腳麵食、三角窗麵擔、兩利餛飩大王、簡家蚵仔煎、廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪、遠東水煎包、金牌三姊妹等知名店家，相當適合民眾來基隆享受旅行品嘗美食。