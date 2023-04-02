澎恰恰一聽1500萬私人借貸秒閃人 炒飯妹尷尬留原地
澎恰恰今（2）日與「直播天王」王三郎、「炒飯妹」林彤一同出席鴿子購物長榮店開幕記者會，談及上月發文宣布的重大喜訊，他表示等到連假過完，就會透過臉書發文告知，現在還不是時機。至於債務問題，澎恰恰則避而不談，僅說有消息會再通知大家，一旁的工作人員也出面救援，邀請澎恰恰到一旁發送雞蛋給媒體，而澎恰恰也直接離開攝影機，王三郎和炒飯妹則尷尬留在原地。此外，金主林秉文也解釋先前會指控澎恰恰無故失聯的原因。
記者侯家瑜/台北報導
澎恰恰2020年宣布破產、欠下2億多債務，在金主好友林秉文的協助下，接代言、努力工作還債，去年也宣布1.6億債務歸零，僅剩1500萬私人借貸。事實上，2022年接近尾聲時，澎恰恰曾說私人借貸會趕在年底前還完，不過他似乎沒有允諾，稍早被問到身體狀況時，還相當大方，但一提到1500萬進度時，他態度有些轉變，表示：「不要問我數字。」
澎恰恰上月發文透露自己將面臨一項人生重大決定，希望網友們能透過按讚幫他集氣，他今受訪時表示等到連假過完，就會透過臉書發文公布，現在還不是時機。澎恰恰最近和許效舜在準備下個月的舞台劇，也為了角色，聽導演的話不染髮，今年66歲的他談到年紀，似乎也已看淡一些事，語帶輕鬆地說：「什麼年紀就該有那個年紀該有的樣子。」還提到平時照鏡子時，會對鏡子裡的自己喊話，告訴自己不要想太多，鼓勵年輕人學習和自己對話。
澎恰恰前陣子自爆因髖骨問題，走路有些困難，幾乎整天都躺在床上，他稍早也表示近來身體狀況不錯，只是腳傷尚未完全好，現在也多了睡午覺的習慣，一整天下來睡眠還算充足。林秉文隨後也向媒體解釋先前會指控澎恰恰無故失聯的原因，他表示當時透過網路電話打給對方，澎恰恰卻總是關機，以為他債務歸零後就跑路，後來才知道他是因為年紀大了、身心靈狀態不好，才會懶在家不接電話。林秉文也說現在澎恰恰身體狀況好轉，心情也比較好，就有正常聯繫，希望大家多給他一些鼓勵、多一些正向報導。