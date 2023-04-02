焦凡凡「前胸貼後背」小8歲原子少年 騎機車姿勢超害羞
衛視中文台流行時尚節目《拜託了！女神》本週主持人夏和熙、焦凡凡，與本週原子少年輪值班底「VERA」蔡朕、孟維、「FEniX」李承隆、曹家齊，以及來賓正義與粿粿，前進新竹探索約會勝地、PK大搶女神幣。焦凡凡和小鮮肉「VERA」孟維組隊玩遊戲，2人塞進同一個呼拉圈，「前胸貼後背」就像一起騎機車的姿勢，讓焦凡凡害羞地說：「要確定耶！好近喔！」
記者侯家瑜/綜合報導
本週由夏和熙、粿粿、「FEniX」李承隆、曹家齊組成熙熙隊；焦凡凡、正義、「VERA」蔡朕、孟維組成凡凡隊，兩隊為搶奪女神幣相互廝殺。在「常常套一起」遊戲單元裡，雙方各派出2人搭檔，一起塞進呼拉圈裡，邊走邊撿地上10個小套環，再進行同夜市裡套圈圈遊戲，最快完成就獲勝。焦凡凡與孟維組隊時，可謂「前胸貼後背」緊貼才能擠進直徑約35公分的呼拉圈裡，焦凡凡害羞笑說：「要確定耶！好近喔！」2人進入呼拉圈後，發現要一起蹲下撿圈圈相當困難，姿勢讓人看了好害羞，還好焦凡凡根本不怕，她說：「你們沒有騎過摩托車嗎？想像每一剎那都是在煞車，就不會尷尬了。」沒想到遊戲開始後，這些尷尬顧慮完全消失，因為孟維急著過關，撿起地上的圈圈後直接往前衝，但由於2人有身高差，呼拉圈竟然卡在焦凡凡脖子上，變成孟維在衝焦凡凡卻在喊痛的畫面，讓夏和熙邊笑邊提醒孟維說：「慢一點！姊姊（焦凡凡）要死了。」
有了孟維跟焦凡凡搞笑的前車之鑑，後面幾組在呼拉圈內合體的動作開始五花八門，例如夏和熙和粿粿採取背對背行進，果然輕鬆很多。而最厲害的當屬蔡朕與正義這一組，由體重較輕的蔡朕跳上正義身上，正義正面抱著蔡朕前進，蔡朕懸空彎腰撿地上的圈圈，看似有點荒謬的動作但效果奇佳，2人先花了40秒，就把地上的10個圈圈撿完，而不愧是被焦凡凡稱之為過關機器的蔡朕，只花11秒就把3個圈圈套進瓶子裡，對比前面2組都花了超過3分鐘才完成，完全是天差地遠，蔡朕完成套圈圈那一刻，讓所有人不禁振臂大聲歡呼。