好天氣到週三！1圖秒懂一週天氣 上班日氣溫驟降炸雨彈
今（2）日告別連假第一天較多的雨勢，各地天氣多雲到晴，是春天難得的穩定天氣，中央氣象局指出，溫暖微熱的天氣型態將持續到連假最後一天週三（4/5），週四（4/6）起又有一波鋒面將通過台灣，中部以北及東半部地區雨勢再起，週六（4/8）才會趨緩，請民眾持續關注最新天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠表示，明日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東半部地區有零星短暫陣雨，特別要留意午後西半部山區會有零星短暫陣雨，週四和週五（4/6至4/7）鋒面通過且東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼外，中部以北及東半部地區也將再有短暫陣雨，南部山區則是局部短暫陣雨，其它地區為多雲，上班日需多加留意要攜帶雨具。
曾昭誠提及，週四通過的封面預計會影響至週五，週六降雨才會趨緩；溫度部分，明日至週三都是溫暖微熱的型態，週四東北季風增強略降溫，北部白天高溫降至攝氏25度左右，週五將進一步降至攝氏17至20度，下週日（4/9）東北季風減弱後才會回溫。
明日高地溫分佈上，曾昭誠說，北部攝氏19至27度、中部攝氏19至30度、南部攝氏19至30度、花東攝氏19至26度，提醒民眾，雖然是適合出遊的天氣，但早晚溫差仍較大，請適時添加衣物。