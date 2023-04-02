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必勝客「無料披薩」只賣7天！必試吃法開箱　店員揭內幕

▲必勝客無料披薩上市之後引起轟動，只賣7天要吃要把握機會。（圖/記者張嘉哲攝）
▲必勝客無料披薩上市之後引起轟動，只賣7天要吃要把握機會。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

必勝客推出的「零傷害披薩」可以說是今年度愚人節的最佳冠軍行銷手法，不僅推出1日後就引爆社群討論，不少人試吃之後還表示希望這樣惡搞的披薩變成「常駐商品」，顯然這個惡搞披薩趣味又好吃。《NOWnews》記者也實際購買一個來嚐鮮，店員也透露隱藏吃法，表示這樣吃「默默就會吃光」！

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必勝客日前幽默地推出這個「無料披薩」，中間餡料完全挖空，只留下一個圓圈的「起司芝心餅皮」，直接手拿起來就是一個圓圈，當時必勝客稱作這個可以當作是「套圈圈的環」、「寶寶拿起來套在頭上的玩具」甚至是「健身環」等等，隨後不少網友拿來當「方向盤」還有「項鍊」都相當有創意。

▲必勝客無料披薩。（圖/記者張嘉哲攝）
▲必勝客無料披薩上市後造成轟動，實際打開之後無限空虛。（圖/記者張嘉哲攝）
而《NOWnews》記者今天開賣第二日也實際購買一組來嚐鮮，一個「無料披薩」購買價格為149元，不過要注意的是，該無料披薩並不是每間店都有販售！最好的方式就是「上官網」到確定有賣的店家預購，再去取餐！

一打開之後，真的只有滿滿的空虛感，完全沒有任何美觀可言，聞起來還幾乎沒什麼味道，一口咬下「鹹香鹹香」，就是滿滿的「莫札瑞起司」，不過吃完之後也是空虛無比，整體來說當成零嘴來吃非常適合，但正餐的話可能吃不太飽。

▲必勝客無料披薩。（圖/記者張嘉哲攝）
▲必勝客無料披薩口感完鹹香鹹香，不過吃完之後留下滿滿的空虛感，而且單吃容易膩。（圖/記者張嘉哲攝）
必勝客店員表示，其實如果這樣單吃非常容易膩，如果使用「剪刀把他剪成小塊小塊的，放在盒子裡當零食，很快就會吃光」；當詢問該款披薩銷量是否非常好，必勝客員工說「台灣人就喜歡嚐鮮，昨天開始訂單就源源不絕，一整天都在做這個披薩，已經有客人連續來買兩天了」。

▲必勝客無料披薩。（圖/記者張嘉哲攝）
▲必勝客無料披薩上市後引爆熱議，店員表示可以「剪成一段一段當零食吃」非常適合。（圖/記者張嘉哲攝）
不過，必勝客店員則也提醒「這兩天有很多可能想要買這種披薩嚐鮮的人，點了無料披薩之後又點了一般正常的披薩，但是其實點了披薩加點芝心的話只要115元，有料又有披薩，但單點無料披薩就要159元，兩者可是相差了44元！」其實意思就是如果買了無料披薩又買正常披薩，乾脆買披薩把餅皮換成芝心即可，可以省下44元，但如果不介意價差就點！就吃！最後買入時間就是4月7日，想朝聖的人不要錯過啦！

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