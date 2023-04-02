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賈永婕愛女朝聖泰勒絲遭酸「擋人」　自嘲有演唱會恐懼症

▲愛女朝聖泰勒絲遭酸，賈永婕回應了。（圖／賈永婕臉書）
▲愛女朝聖泰勒絲遭酸，賈永婕回應了。（圖／賈永婕臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

韓團BLACKPINK日前到高雄連唱2晚，吸引上萬名粉絲到場支持，門票全數賣光，備受廣大討論之餘，也衍生出不少爭議，除了公關票疑雲之外，藝人賈永婕也遭投訴坐第一排，卻站著擋住後方觀眾視線，而日前她也分享大女兒安安在拉斯維加斯，聽泰勒絲（Taylor Swift）演唱會，卻被網友再提舊事狠酸，對此，她也不禁留言反擊。

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▲賈永婕（左圖）朝聖BLACKPINK演唱會，留言反擊酸她跟風的網友。（圖／翻攝自賈永婕、YG Entertainment IG）
▲賈永婕（左圖）朝聖BLACKPINK（右圖）演唱會引發爭議。（圖／賈永婕、YG Entertainment IG）
賈永婕日前在泰勒絲台灣臉書粉絲專頁上留言：「羨慕死了，我家安安現在正在現場right now」，怎料卻被網友狠酸：「妳有教她站起來擋人嗎？」她看到後則高EQ回應：「絕對不坐的，全場站耶！」也有網友放上演唱會現場照，表示當時美國人都站著，所以影響不大。還有網友敲碗要賈永婕請交情好的企業人士，邀請泰勒絲來台開唱，而賈永婕則意有所指地回：「女神現在有演唱會恐懼症。」

▲賈永婕回應網友。（圖／Taylor Swift Taiwan臉書）
▲賈永婕回應網友。（圖／Taylor Swift Taiwan臉書）
賈永婕日前欣賞BLACKPINK演唱會時，遭後排觀眾抱怨全程站起來擋到視線，她事後公開道歉，「身為一個公眾人物，被高標準的檢視，我認為是應該的，演唱會中，我擋到別人的視線，除了第一時間道歉，這兩天我也深切地反省。」也嚴肅駁斥公關票，以及耍特權的說法，「這場BP演唱會，我沒有被招待，也不是所謂的公關票，我是付費看演出，甚至我也很扼腕沒搶到8800好視野的票。」

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