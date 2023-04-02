PLG／錢肯尼領防也難限制　夢想家主帥：林書豪應變很快

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在今年2月18日的賽事，夢想家面對林書豪擋拆時，會快速包夾持球者(Trap)，收到很好的效果，該回合不是球傳不出去，就是進攻時間被消耗所剩無幾。但今天在錢肯尼整場領防，且其他球員伺機協防的情況下，卻依然未能守住林書豪。
林書豪在首節砍下11分之後，次節改變比賽方式，傳出多達6次助攻，讓對手難以預測進攻意圖。而在擋拆處理上面，鋼鐵人這場會設立一些假掩護或二次掩護，來迷惑防守者；林書豪自己在解讀比賽上做得很好，很多時候他會加快自己的突破行徑速度或出手時機，來避免對方的夾擊。再加上夢想家這一場幾次成功的防守沒能堅持到最後，犯規收場，因此整場比賽在防守端未能收到理想的效果。
賽後鋼鐵人主帥鄭志龍強調，其實以林書豪的能力，要破解對手針對性的包夾並不難，上一次被限制，是因為那只是球隊和他配合的第二場比賽，「畢竟我們碰到狀況才能去討論，沒辦法預期說這個隊會用什麼樣的方式去限制，這要從比賽中去感受。」
而賴柏霖則認為今天防守沒收到預期效果，有很多方面的原因，包括己方的執行力不佳以及對手的快速調整能力，「我相信他們有做很多的練習，我們想去限制他(林書豪)，但是他能快速的傳球，造成多打少；守裡還是守外，不好去預測他們的打法，縮小防線他們外圍有射手，延伸出去今天他們又用兩大洋將，加上孫思堯。應該是有花很多時間，針對我們的防守去做修正。」
賴柏霖還稱讚林書豪在場上的調整能力很快，「書豪太有經驗了，他自己這場應變得很快，雖然我們讓錢肯尼去單防，但說實話用一對一去守他，限制效果有限。後面雖有做出調整，但還是讓他突破分球、助攻隊友。加上我們球隊二連戰狀態也不太好，在執行面上沒有做到最理想。」
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