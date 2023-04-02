《模仿犯》最催淚阿公！阿西「下跪學狗爬」一幕超心碎
68歲陳博正（阿西）在Netflix懸疑影集《模仿犯》飾演孫女失蹤的廟祝，劇中為了滿足凶手要求，深夜在大街吠叫學狗爬，並上Call in節目哀求凶手「把孫女還給我，拜託讓她回家」，尤其是他在街頭發傳單尋人的孤零零身影，使許多觀眾鼻酸，也是整部戲前3集最大淚點。
記者羅凌筠/台北報導
「學狗爬」那一幕因為必須封街，得在飄雨的凌晨拍攝，還不能動靜太大，怕住戶抗議噪音，導演張榮吉受訪透露，那天阿西的精神、體力比年輕人都好，「我們都已經呈現彌留狀態，西哥還問我們很多角色細節的問題。」不過因為阿西膝蓋不好，在地上爬很吃力，當時必須很小心保護他。
劇中江宜蓉陪著阿西在街頭發傳單，也是邀請阿西上節目的關鍵人物，她說和阿西演戲印象很深，「西哥好像一直在角色裡，我分不出來他是西哥還是馬義男（角色），有時候西哥一個眼神看到我，我就好想哭。」有一次阿西走戲邊念台詞，江宜蓉居然就淚崩，導演趕緊阻止：「等一下，還沒開始，妳忍住。」
阿西受訪打趣自己是夜行性動物，「我這個人30年來見光死，平常都是看到太陽才睡得著，熬夜剛好是我的時間，因為以前家裡開24小時撞球場，混一混變成生活習慣。」對於爺孫情深的演出，陳博正說戲雖然是假的，但當他進入情境的時候，會有真實的情感流露出來，表現出來才會如此動人。
阿西的角色在宮部美幸的原著小說裡是豆腐店老闆「有馬義男」，原著中這個角色經歷戰爭，對生命有不同看法，製作團隊決定把他改編成一個宮廟主委，藉由台灣很重要的宮廟文化，賦予這個角色經過宗教洗禮，更能理解生命的角度，阿西本身也有宮廟背景，製作人曾瀚賢表示「很快就決定是西哥演出」。