臺灣首座歷史建築倉庫旅宿！「棧貳沐居」棧貳庫登場

臺灣首座歷史建築倉庫旅宿「棧貳沐居KW2 HOSTEL」位於高雄棧貳庫，由MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊，透過空間改造活化提升「三感一力」歷史感、國際感、價值感與創造力，帶動高雄港區觀光文創複合式體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市長陳其邁日前出席棧貳庫五周年記者會，與高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿共同見證「棧貳沐居KW2 HOSTEL」的啟用。陳其邁指出，棧貳庫是來高雄住宿的最好選擇，因為這裡不僅有港都夜雨，還有美麗的海岸，是一個充滿感情的地方。
土開公司表示，在自然海景與人文歷史建築空間，希望透過旅宿的引進，增加更多國內外旅客造訪歷史建築，欣賞棧貳庫歷史建築之美，在屬於自己的秘密空間裡，或站或坐或躺，飽覽無邊際港景與夜晚的船燈漁火，體驗高雄的海洋生活。「棧貳沐居KW2 HOSTEL」共19間房間，雄獅集團與KKday線上旅遊平台，共同推出雙人住宿一晚開箱價2299元、單人1599元。
土開公司董事長沈妙姿指出，土開公司成立屆滿六周年，成功繳出六大全台第一耀眼成績單，包含「棧貳庫」、「大港倉」、「高雄燈塔」、「安平港遊艇碼頭」、「愛河灣遊艇碼頭」以及「棧貳沐居」全台首座歷史建築倉庫旅宿，未來21號碼頭將呼應5G AIoT經濟園區積極招商，打造新灣區商貿的新亮點。