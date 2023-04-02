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台中指標豪宅公設開箱 新主委：重新打造鄉林皇居榮耀

▲台中指標豪宅鄉林皇居公設開箱，全建案仿涵碧樓興建，水景綠木扶疏。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.2)
▲台中指標豪宅鄉林皇居公設開箱，全建案仿涵碧樓興建，水景綠木扶疏。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.2)

記者金武鳯/台中報導

由鄉林建設仿照涵碧樓興建的鄉林皇居，是台中市指標級豪宅。今天由新任管委會主委馬錦江率19名新任委員宣誓就職，除強調要重新打造鄉林皇居榮耀，成為七期毫宅翹楚，也開箱豪宅社區公設，水景綠木扶疏，軟硬體應有盡有，難怪能成為頂級租屋客層最愛。

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位於台灣大道知名景點秋紅谷正對面的鄉林皇居，今天舉行新任管委會就職儀式。新任主委馬錦江旅居紐西蘭多年，曾擔任當地華僑總會長，具有30年五星級飯店經營經歷。3年前因疫情返台入住鄉林皇居，擔任總務委員，最近管委會改組，獲得住戶支持出任主委，新進管委會成員也以年輕化為主，希望打造鄉林皇居成為自給自足的高端莊園。

▲台中鄉林皇居社區二樓長達300公尺空中通道，提供住戶不出門就能運動散步好空間。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.2)
▲台中鄉林皇居社區二樓長達300公尺空中通道，提供住戶不出門就能運動散步好空間。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.2)
配合新改組管委會上任，鄉林皇居也開箱社區公設。鄉林皇居社區有6棟大樓，各有不同的建築景觀氛圍，到處可見水景綠木扶疏，對面就是秋紅谷公園，基地面積將近350O坪，軟硬體公共設施應有盡有。

鄉林皇居有獨一無二的社區福利餐廳，一人低消只要120元，就可以享受美食欣賞美景；還有休閒聊天的養心吧台，從早到晚都有提供精美的餐飲料理，不僅是媽媽們第二個厨房，也是住戶及家人可以隨時用餐的好地方。

▲台中指標豪宅鄉林皇居設備完善，寛敞富南洋風的室內游泳池是住戶最愛。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.2)
▲台中指標豪宅鄉林皇居設備完善，寛敞富南洋風的室內游泳池是住戶最愛。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.2)
鄉林皇居最著名的是二樓長達300公尺的空中步道，住戶不用外出，就可以在自家運動場散步，觀賞櫻花樹林以及美麗景致。而頂樓的景觀咖啡廳， 電影院，健身房，撞球桌，更提供住戶舒適安全休閒場所。三五好友在這裡喝茶聊天，悠遊自在。傍晚時，頂樓東側可以眺望大肚山夕陽西下美景，西側鳥瞰七期燦爛夜景，是屬一屬二好地段。

▲台中鄉林皇居頂樓咖啡廳觀景好地方，住戶三五好友喝咖啡悠遊自在。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.2)
▲台中鄉林皇居頂樓咖啡廳觀景好地方，住戶三五好友喝咖啡悠遊自在。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.2)
馬錦江表示，完善設施豪宅，絕對要匹配一個好的管理公司，才能彰顯大樓的價值，所以社區交由台中市著名的居之友物業管理公司管理。居之友提供80位專業物業經理、秘書，引進國外五星級的管理模式，讓全國首屈一指的社區物盡其用，讓優秀管理人員人盡其才，務必做到讓每位住戶與訪客，從走進氣派大廳開始，就有賓至如歸、感受回家的溫馨感覺。

▲台中指標豪宅鄉林皇居，管委會改組新任主委馬錦江率新委員宣誓。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.2)
▲台中指標豪宅鄉林皇居，管委會改組新任主委馬錦江率新委員宣誓。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.2)
鄉林皇居設施完善，五星級飯店管理，在在受到頂級租客青睞，一項實價租金資料顯示，去年台中住宅總租金榜首就是郷林皇居社區，每月租金15萬元。租屋業者分析，綜觀鄉林皇居地段好，應有盡有的軟硬體設施，社區福利餐廳可供應三餐，還有秘書服務等，CP值不輸星級飯店。


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