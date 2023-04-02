台中指標豪宅公設開箱 新主委：重新打造鄉林皇居榮耀

我是廣告 請繼續往下閱讀
配合新改組管委會上任，鄉林皇居也開箱社區公設。鄉林皇居社區有6棟大樓，各有不同的建築景觀氛圍，到處可見水景綠木扶疏，對面就是秋紅谷公園，基地面積將近350O坪，軟硬體公共設施應有盡有。
鄉林皇居有獨一無二的社區福利餐廳，一人低消只要120元，就可以享受美食欣賞美景；還有休閒聊天的養心吧台，從早到晚都有提供精美的餐飲料理，不僅是媽媽們第二個厨房，也是住戶及家人可以隨時用餐的好地方。
鄉林皇居最著名的是二樓長達300公尺的空中步道，住戶不用外出，就可以在自家運動場散步，觀賞櫻花樹林以及美麗景致。而頂樓的景觀咖啡廳， 電影院，健身房，撞球桌，更提供住戶舒適安全休閒場所。三五好友在這裡喝茶聊天，悠遊自在。傍晚時，頂樓東側可以眺望大肚山夕陽西下美景，西側鳥瞰七期燦爛夜景，是屬一屬二好地段。
馬錦江表示，完善設施豪宅，絕對要匹配一個好的管理公司，才能彰顯大樓的價值，所以社區交由台中市著名的居之友物業管理公司管理。居之友提供80位專業物業經理、秘書，引進國外五星級的管理模式，讓全國首屈一指的社區物盡其用，讓優秀管理人員人盡其才，務必做到讓每位住戶與訪客，從走進氣派大廳開始，就有賓至如歸、感受回家的溫馨感覺。
鄉林皇居設施完善，五星級飯店管理，在在受到頂級租客青睞，一項實價租金資料顯示，去年台中住宅總租金榜首就是郷林皇居社區，每月租金15萬元。租屋業者分析，綜觀鄉林皇居地段好，應有盡有的軟硬體設施，社區福利餐廳可供應三餐，還有秘書服務等，CP值不輸星級飯店。