李心潔開高衩秀美腿！鬆口曝個唱時間 兒不知媽是巨星
第13屆大港開唱於今（2）日在高雄駁二藝術特區迎來第二日，「大港女神」李心潔受訪時鬆口透露，將於今年7月22日在北流舉辦個人演唱會，而出道27年的她，提到雙胞胎兒子們，其實不知道媽媽是巨星這件事。
記者吳雨婕/高雄報導
身為「大港女神」的李心潔今天身穿細肩帶背心洋裝，左腿開衩開到腿根，火辣指數如同今天的高雄一樣熾熱，李心潔暌違20年回歸歌手身分，談到之後的發片、演唱會計畫，她提到演唱會今年7月22日會在北流舉辦，「這是我人生第一場演唱會，算是心裡想要完成的一件事，我還是很喜歡唱歌，還是有偷偷在做音樂。」李心潔透露，是因為推出系列紀錄片讓她想要回來做音樂，「我離開歌壇20年，就是我離開台灣20年，想要找到踏實的內容回歸，一個時間點到了，所以我帶著生命故事重新來。」
李心潔笑說，自從當演員後，演的都是鬼片、劇情片，角色在電影裡的世界都很沉重，或者很多曲折，「很久沒有『裙擺搖搖』的李心潔，我非常期待。」她還表示，雙胞胎兒子們沒有看過她唱歌，只有她唱兒歌的印象，「他們還不知道我是明星，因為他們生活的地方很單純，之前看到《夕霧花園》片段，引起很多心理情緒，我想要慢慢介紹這個世界的東西給他們。」