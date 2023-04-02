韓多地發生野火！首爾市區罕見山林火災 120戶居民撤離
韓國首爾今（2）發生罕見的山林野火意外，火勢在鐘路區的仁王山和北岳山延燒，由於地點位於市區中心地帶，當局呼籲民眾不要前往登山，並撤離部份居民。滅火行動至少超過6小時，投入至少2458名消防人員、15架消防直升機與101輛消防車，當局初估山林野火燒毀範圍約莫相當於32座足球場面積。
國際中心楊智傑／綜合報導
位於韓國首爾鐘路區的仁王山和北岳山，今中午發生森林大火，約莫中午11時54分許，仁王山區先傳出火警，隨著風勢向北，鐘路區三清洞北岳山也出現野火。韓消防部門將此起山火提升至「為2級消防非常對應階段」，僅次於最高的第3階一等，並率先投入9架消防直升機、85輛消防車和580名消防員救火，超過三小時的滅火行動持續期間，再度增援添加消防設備與救難人員。
與此同時，今天韓國多地也同樣發生了山林火災，包含大田市、忠清南道洪城郡、京畿南楊州、楊平郡等地都在中午時分傳出火警。韓國氣象局數據顯示，韓國近日內陸多地區濕度降至20%以下，火警發生的鍾路區更一度發布乾旱警報，受到過於乾燥以及強風的作用下，火勢難以收拾，大約下午一點左右火警等級甚至一度調整至最高級。
經歷長達六小時的撲滅行動後，截至下午5點左右，火勢已撲滅70至80%，火警級別也下調回一級；消防廳對此於下午召開緊急控制小組，並集合官員研議應對方案。首爾市政府也向民眾呼籲先別去爬山，同時協助弘濟洞平民住宅區螞蟻村居民疏散，當地約有120戶附近居民以及學校師生被緊急撤離，所幸目前未傳出傷亡。
消防部門表示，火災被撲滅後，將著手調查火災受災面積，目前初估大火燒毀範圍相當於32座足球場，若火勢為人為疏失或刻意縱火，將根據森林保護法第42條找出失火肇事者起訴。