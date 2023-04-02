中職／味全龍運科全中職最強！守護者大聯盟分析師來台

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運科這塊，台灣其實還是比較陌生，Daniel Cohen說：「我並不是來跟哪個教練說他做得不對，而是希望教他們一個工具，讓他們去做使用，台灣現在各方面都不錯，就是有個地方比較落後，沒有在追蹤球員的數據，就我所知，只有2座球場有Trackman的系統，中信兄弟、味全龍是使用這些數據最多的球隊，變成要建立模型的數據量，相對來講比較不夠，這是希望未來能再更進步一點的地方。」
Daniel Cohen比喻，這就像你開長途旅行車，但沒有目的，你需要地圖幫你指引，但不是唯一的答案。
目前大聯盟所有球隊都有數據分析，Daniel Cohen表示，大家怎麼去使用這些數據才是最重要，怎麼有創意、有說服力去使用這些數據，包括太空人、守護者、光芒等球隊，他們都用得不錯。
此外，Daniel Cohen透露，他來台最開心就是可以再見到吉力吉撈、葉總、李振昌、陳俊秀、江少慶、象魔力等球員。
透過運科數據分析，對球隊會有什麼幫助？Daniel Cohen舉例：「像你去公路旅行時，需要開車，可是都沒有導航，沒有地圖可以走，可能還是可以到想要去的地方，相對來講，這個時間會久一點點，數據這些東西，等於是給我們地圖、資源，讓我們可以更快到達那個地方
投手在球速是什麼時候的情況下，喜歡用什麼樣的球去對付打者，對特定的左打、右打，喜歡丟什麼樣的球，這些東西都可以拿來當作資源，提供給教練團做參考。」他來到味全龍後，看到投、打的素質都很好，球員都很年輕，投手有潛力火，變化球犀利度很好，他們每天都很很認真在練習。
特別的是，Daniel Cohen跟台灣球員還蠻有緣份，他在印地安人時期，就遇到那時在小聯盟的葉君璋、張育成、江少慶、吉力吉撈．鞏冠等人，特別是吉力吉撈，是他最喜歡的人，不論場上、場下都一樣，也看過葉君璋的工作態度，只要有人需要幫忙，他都很願意盡全力協助，因此葉君璋找他來台灣幫忙時，他當然不想錯過這樣的機會。
Daniel Cohen在2012年從印地安人的小聯盟做起，慢慢到大聯盟，2016年是他第1個大聯盟球季，當年印地安人也進入到世界大賽，直到2020年都在大聯盟體系，也做過重播輔助判決，明星賽也有做過輔助判決。