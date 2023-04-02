艾成結婚第1000天！王瞳突PO白紗照「手機跳出催淚訊息」
艾成、王瞳2012年因代班《新兵進行曲》主持而相戀，兩人在2020年7月7日登記結婚，與毛小孩「哈嚕」共組家庭，開始夫妻倆的「77傳奇」，艾成去年8月逝世，與老婆王瞳天人永隔，今（2）日是夫婦結婚第1000天，王瞳在IG PO出婚紗照悼念老公。
記者羅凌筠/綜合報導
王瞳原定去年9月10日，要與艾成回馬來西亞辦婚禮，艾成行前不幸身亡，王瞳喪夫後情緒崩潰，來不及與艾成拍婚紗照，變成一樁憾事，馬來西亞一名畫家知道他們夫婦相愛的故事，以古晉知名景點為背景，為艾成夫婦畫婚紗照肖像，這張畫像至今是王瞳的手機桌布，道盡對艾成的思念。
王瞳200天內接連送走艾成和艾成胞弟，形容傷痛有如撕心裂肺，閨密潘奕如在王瞳身邊支持，日前受訪提到王瞳說：「她會講一些心裡話，療傷是需要過程，照顧、陪伴成為彼此的力量。」而王瞳一直在民視八點檔《市井豪門》演出，上個月利用拍八點檔的空檔，完成和柴語錄合作的公益貼圖拍攝。
王瞳表示有次與廢柴在量販店一見如故，後來他們也有來棚內探班，這一次終於有機會一起推出公益貼圖，把受益捐給「台灣動物緊急救援小組」(ARTT)，是專為傷病受虐動物提供緊急救援與醫療的民間組織。讓她很開心也直喊很有意義，自己要自掏腰包送給身邊的親朋好友。