內鬥不止！徐巧芯挑戰費鴻泰 藍曝最慘恐「雙雙不提名」
國民黨台北市議員徐巧芯表態投入北市松信選區立委初選，挑戰黨籍現任立委費鴻泰，除掀起藍營「世代交替」風暴外，更讓黨內陷入自家人間的煙硝彈雨中。「冤家路窄」的兩人今（2）日於各自掃街過程中撞見彼此，當下徐巧芯便上前熱情邀約辯論，不料，卻疑似因人群擁擠跌坐在地，並伴隨淒厲的嬌嗔，費則是頭也不回的走人，當下也未多作關心。國民黨內部人士指出，若兩人內鬥越演越烈，依黨紀將可處分兩人「不予提名」，呼籲把火氣放小。
Newtalk新聞
國民黨北市黨部日前通過費鴻泰主張的3成黨員投票加7成民調結果的初選方式，當時費遭徐巧芯指控私下施壓黨部委員，更以熱門話題「狒狒在外面亂跑很危險」一語調侃。
而為爭取民調結果，費鴻泰今上午於選區內市場掃街，未料，徐巧芯也刻意選在今天掃街來個「巧遇」。當兩人「如願」狹路相逢時，徐巧芯熱情地上前邀約公開辯論，並質疑對方為何要替臉書專頁「罷免徐巧芯」按讚。費則是回應不打「內戰」，並強調自己臉書有很多小編，「100%不是我按的，至於是哪位小編按的不可考」。
當徐巧芯熱情過頭不慎摔倒，人群中的費鴻泰則是頭也不回的走人，這場「猩狒大戰」不到人選確立的那刻看似永不止息。
針對黨內互鬥，是否將處分兩人不予提名，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，應依黨部考紀會決定，必要時將開會徹查，希望兩人以政見為訴求，爭取選民認同，並且把火氣放小。
查看原文
延伸閱讀：
台日交流更深化 黃偉哲：可望與滋賀縣強化觀光合作
郭貞慧搶先成立「信賴台灣」力挺總統賴清德後援會