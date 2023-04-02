Energy真的合體了！五月天突換歌 熱唱《放手》掀回憶殺
五月天從3月31日起，一連在高雄世運主場館舉辦「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」，今（2）日是演唱會最後一天，稍早傳出他們邀來已經有20年沒有在公開場合合體的天團Energy擔任嘉賓，而就在剛剛，Energy的成員牛奶（葉乃文）、書偉、坤達、TORO、阿弟突然現身舞台，引起全場五迷尖叫。
記者吳雨婕/綜合報導
五月天正在演唱歌曲《孫悟空》，沒想到唱到一半，歌曲突然換成了Energy的《放手》，隨後牛奶（葉乃文）、書偉、坤達、TORO、阿弟驚喜現身，5人以復古造型登場，雙方人馬合體演唱，引人注意的是，就連在2003年退團的TORO都來了，可見驚喜程度。而同時，五月天所屬的相信音樂官方臉書，也更新Energy登台影片，還發文直呼：「不可能最愛的兩個神團合體了吧！歷史性的這一刻！」
事實上，Energy是在2002年的7月12日成團出道，由牛奶（葉乃文）、書偉、坤達、TORO、阿弟組成，TORO於2023年離團，2007年加入唐振剛重組Energy重新出發，2009年團體宣布單飛，直到2017年時，5名原始成員才難得直播合體，還演唱多首經典歌曲，從TORO離團算起，Energy已經有整整20年沒在公開場合合體了。