坂本龍一逝世！直腸癌如無聲殺手　「4名人」也因它殞命

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余天女兒、已故藝人余苑綺因直腸癌離世時年僅39歲，她在2014年確診直腸癌，隨後歷經多次化療手術成為抗癌鬥士，不過2019年生下第二胎後直腸癌復發，癌症後續不斷擴散到肺部、淋巴等器官，北榮大腸直腸外科主治醫師黃聖捷透露，余苑綺直腸癌三期病發時，已經密密麻麻到處是腫瘤，非常難以根治，最後余苑綺於2022年8月21日病逝於台北榮總醫院。
🟡賀一航
已故藝人賀一航2011年發現罹患大腸癌第三期，雖然當初立即動了手術，但後續卻不願繼續接受化療，並靠著養生方式嘗試控制病況，演藝工作也不曾停歇，不過仍不敵病魔威力，在2019年6月3日病逝，享壽64歲，並給後人留下綜藝界大哥、冷面笑匠的深刻印象。
🟡豬哥亮
身為本土「綜藝天王」的豬哥亮，螢幕前後都被受景仰，不過他在2014年5月證實自己罹患大腸癌第二期，不過並未選擇開刀治療；2016年癌症惡化，腹積水甚至多達6600毫升，情況不對勁才送院開刀；但2017年癌細胞轉移至肺部、肝臟，併發肝衰竭過世，享壽70歲。
🟡查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）
對於漫威迷（Marvel）來說，初代《黑豹》的離世絕對是心中永遠的痛，查德維克博斯曼2016年拍攝《美國隊長3：英雄內戰》期間，就傳出罹患大腸癌的消息，但他本人從未做太多的回應，怎料2020年病況惡化，6月時曾被緊急送醫，最後仍不敵病魔，於2020年8月28日在家中逝世，享受43歲，不過《黑豹》的正義形象深植人心，可說是漫威中最具代表性的角色之一。
台大醫院腫瘤內科主治醫師梁逸歆指出，面對大腸直腸癌，「定期檢測和早期預防」相當重要，且大腸直腸癌早期其實沒什麼徵兆，若不透過檢驗，等到排便不順、糞便形狀改變，甚至出現血便時才就醫，通常就已經來到晚期，而在台灣國民健康署目前也有數據指出，透過糞便篩檢等次級預防，蠻多病人在早期篩檢就有提早發現大腸直腸癌，並其往往只是0期、1期，後續治療也就容易許多。